В двух министерствах Ставропольского края прошли обыски

В министерстве строительства и архитектуры и в министерстве физической культуры и спорта Ставропольского края прошли обыски, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Следственные действия прошли в рамках расследования дел о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Ставропольском крае, и поставке спортивного оборудования в ГБПОУ «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)».

Как сообщили в СКР, в ходе обысков «получены данные о совершении депутатом думы Ставропольского края Алексеем Назаренко преступлений», а также «о возможной причастности к совершенным преступлениям ряда должностных лиц министерств Ставропольского края». Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), а также п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

«В настоящее время следователи СКР осматривают и признают вещественными доказательствами изъятые документы, электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовных дел»,— сообщили в СКР.

Уголовное дело в отношении депутата краевой думы генерального директора ООО «Кавказстройинвест» Алексея Назаренко было возбуждено в начале 2019 года. Господина Назаренко подозревали в картельном сговоре при проведении торгов на строительство трех ФОКов в Ставрополе и Новоалександровске, а также в присвоении 17 млн руб. По данным следствия, депутат купил за счет предприятия два автомобиля, тренажеры, электронику и предметы интерьера на 3,5 млн руб. и получил в кассе аванс на сумму 13,5 млн руб., которые «потратил по собственному усмотрению».

Александра Ларинцева, Пятигорск