Гибкое импортозамещение

Истощение запасов традиционных углеводородов и рост доли трудноизвлекаемых ресурсов требуют применения новых технологий в сфере добычи. Одним из наиболее актуальных сегментов нефтесервиса стало применение для бурения и ремонта скважин гибких труб — койлтюбинга. В 2017 году компания ЭСТМ запустила единственный в России завод ГНКТ. Эксперты ожидают, что это хорошо отразится на рынке нефтесервиса РФ, и прогнозируют дальнейший рост спроса на гибкую трубу.

За последнее десятилетие стало очевидно, что эпоха «легкой» нефти закончилась. По данным Минприроды, добыча углеводородов падает на большей части российских месторождений, особенно в традиционных регионах производства, таких как Западная Сибирь. Как отмечали в ведомстве, в дальнейшем прирастить добычу возможно только двумя путями: через поиск и открытие новых месторождений или с помощью увеличения нефтеотдачи пластов. И, так как крупнейшие месторождения в России давно распределены, основной целью нефтегазовых компаний стал поиск перспективных технологий, позволяющих наращивать добычу трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), доля которых сейчас выросла до 60%. При этом выбор у российских компаний зачастую ограничен западными санкциями, что делает критически важным импортозамещение иностранных технологий.

Одним из новых направлений повышения эффективности добычи тяжелой нефти стало применение гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ, или койлтюбинг от английского «сoiled tubing» — «труба, намотанная на катушку»). Это длинномерные стальные трубы диаметром от 25,4 до 88,9 мм и длиной до 8 тыс. м, намотанные на барабан специальной установки. Они применяются для бурения скважин с горизонтальными окончаниями, проведения гидроразрыва пластов (ГРП) и многостадийного ГРП, проведения геофизических исследований скважин, а также бурения боковых стволов и проведения аварийных работ. По оценкам экспертов, каждый год в России производится порядка 16 тыс. операций с ГНКТ (около 30% от всех операций по ремонту скважин), а в течение следующих десяти лет эти показатели могут удвоиться.

Прежде всего это связано с тем, что использование таких труб имеет ряд серьезных преимуществ в сравнении с обычными свинчиваемыми колоннами. За счет своей непрерывности ГНКТ исключает падение трубы в скважину, что требует остановки процесса и ремонта скважины, оператору бурения не нужно находиться в опасной зоне, а устье скважины герметично на всем протяжении проведения работ, что позволяет говорить о высокой экологической безопасности койлтюбинговых технологий.

Сейчас объем мирового рынка койлтюбинга оценивается в 100 тыс. тонн, 90% из которых производят три крупнейших производителя в Хьюстоне (США) — Quality Tubing, Global Tubing и Tenaris. И до 2017 года российская нефтегазовая отрасль полностью зависела от поставок ГНКТ из Америки и Китая, причем срок поставок мог растянуться на несколько месяцев. С учетом того, что гибкая труба изнашивается в процессе работы и срок ее службы в зависимости от условий эксплуатации варьируется от трех месяцев до одного года, создание внутреннего производителя было критически необходимым.

Внутренний игрок

Фото: Предоставлено пресс-службой ЭСТМ

Единственный российский завод по выпуску ГНКТ в декабре 2017 года запустила компания «Энгельсспецтрубмаш» (ЭСТМ), которая стала дебютным резидентом тульской ОЭЗ «Узловая». Мощность первой очереди предприятия составит до 9 тыс. тонн. Сейчас завод выпускает около 300 катушек гибких труб в год.

В компании отмечают, что при наличии спроса ЭСТМ готов расширить производство вдвое к 2021 году. Но и текущие мощности завода превышают потребности не только российского рынка, но и СНГ в целом, поэтому ЭСТМ в перспективе рассматривает возможность экспорта продукции, прежде всего на Ближний Восток, а также в Латинскую Америку и Канаду.

Руководитель направления Research & Consulting компании RPI Никита Медведев уточняет, что рынок койлтюбинга с 2008 года вырос в два с половиной раза в количестве операций. Это обуславливается ростом доли горизонтального бурения и, как следствие, увеличением фонда горизонтальных скважин, что напрямую влияет на использование койлтюбинга для операций по капитальному ремонту скважин и ГРП. И данная тенденция останется и в среднесрочной перспективе, считает эксперт. По его мнению, открытие завода по производству гибкой трубы в России как минимум повлияло на сокращение сроков поставки койлтюбинговой трубы в несколько раз. Это важно для нефтесервисных компаний с точки зрения оптимизации закупок, логистики и хранения, поясняет господин Медведев. По исследованиям RPI, к 2030 году объем рынка койлтюбинга вырастет более чем в 3,4 раза и достигнет 270 млрд руб.

Пока для производства ГНКТ на ЭСТМ используется французская специализированная сталь, так как опыт ее производства есть только у иностранных производителей. Но, как отмечает директор ЭСТМ по продажам Руслан Салдеев, сейчас компания тесно сотрудничает с российскими металлургами, отрабатывает рецептуры и вносит в них требуемые изменения. «Мы проводим большую работу, которая в скором будущем поможет нам полностью перейти на отечественную сталь»,— отмечает он.

В то же время российская продукция может конкурировать по цене с койлтюбингом из Китая, стоимость которого на 20% ниже аналогичной американской продукции. Поддерживать низкую себестоимость и сокращать производственные издержки ЭСТМ помогают льготы, предоставляемые особой экономической зоной «Узловая», а также удобное географическое расположение в непосредственной близости от магистралей М4 и М2, крупной железнодорожной станции, что позволяет сокращать срок доставки трубы до 4–14 дней с момента заказа.

Дмитрий Касаткин из ЦСР считает, что применение ГНКТ важно также с точки зрения ремонта — благодаря гибкой трубе время пребывания скважины в ремонте сокращается в пять-семь раз, говорит он. По мнению эксперта, при правильном технологическом подходе гибкая труба позволяет значительно повышать эффективность нефтедобычи — в аспектах роста коэффициента извлечения нефти, сокращения времени простоя при ремонтах скважин и повышения эффективности некоторых технологических процессов (в том числе ГИС).

Он отмечает, что появление российского производства должно улучшить ситуацию в нефтесервисе в контексте импортозамещения и повышения рентабельности сервисных компаний. При этом, говорит Дмитрий Касаткин, в данный момент более 80% мирового рынка оборудования для койлтюбинга по-прежнему принадлежит производителям из США и Канады. В случае если российская продукция будет полностью соответствовать стандартам качества, заявленным заказчиком, и характеризоваться конкурентоспособной ценой, то, безусловно, компании будут готовы переходить на такую продукцию, считает он.

«Завод по производству ГНКТ — это только начало! В Тульском регионе сложился благоприятный инвестиционный климат, и мы видим, что руководство области поддерживает подобные проекты. Именно это повлияло на принятие решения по организации нефтегазового кластера»,— отмечают в компании.

В марте 2020 года ЭСТМ открывает на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» завод по производству оборудования для заканчивания скважин.

Ольга Матвеева