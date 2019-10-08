Без страха увольнения

Бийская гордума проигнорировала решение, принятое на августовской сессии, о лишении мандатов троих депутатов, допустивших ошибки в декларациях за 2017 год, сочтя его нелегитимным. Представительный орган принял поправки в устав города и регламент гордумы, разрешающие применять к депутатам и иные меры дисциплинарного воздействия, помимо отставок. Скорее всего, вопрос об ответственности нарушителей будет повторно рассмотрен на одной из ближайших думских сессий. Желание удержать власть любой ценой приведет к сильным репутационным потерям, уверены политологи.

Вчера на сессии депутаты гордумы Бийска приняли поправки в устав города и регламент представительного органа, согласно которым за предоставление неверных или неполных сведений о доходах установлены альтернативные меры ответственности, помимо лишения депутатских мандатов. В частности, нарушители теперь могут отделаться предупреждением, запретом занимать руководящие должности в представительном органе и работать депутатом на постоянной основе. Изменения внесены в связи со вступлением в силу соответствующих поправок в федеральный закон о местном самоуправлении и краевой закон о противодействии коррупции.

Поправки оказались очень кстати для бийской думы, которая на августовской сессии предприняла попытку лишить мандатов троих депутатов, допустивших ошибки в декларациях за 2017 год. Тогда единороссы приняли решение не голосовать за досрочную отставку депутатов, фракция правящей партии во главе со спикером Сергеем Ларейкиным почти в полном составе (12 человек) покинула зал заседаний. Оппозиция и оставшиеся на сессии единороссы посчитали, что несмотря на демарш коллег кворум для принятия решения имеется. В результате все 14 оставшихся в зале депутатов проголосовали за лишение мандатов зампреда думы единоросса Игоря Степанова, либерал-демократа Александра Вишнякова и коммуниста Александра Хлыновского.

За это решение выступили не только представители оппозиционных партий, но и четверо единороссов. Позднее «Единая Россия» наказала и тех, кто ушел, и тех, кто остался. Возглавившему демарш Сергею Ларейкину объявлено предупреждение. Голосовавшим за досрочную отставку нарушителей Николаю Белозерову, Евгении Беляевой и Олесе Тырышкиной вынесены замечания за невыполнение решения фракции о сохранении мандатов. Руслана Курасова исключили из «Единой России» за дискредитацию партии в соцсетях и СМИ.

Источник „Ъ“ рассказал, что представители фракции «Единой России» посчитали решение об увольнении депутатов «нелегитимным и проигнорировали его». Отметим, что, согласно регламенту думы, для лишения мандата депутата необходимо набрать 50% плюс один голос от числа избранных 30 депутатов.

Сергей Ларейкин пообещал вернуться позже к рассмотрению представления прокуратуры о досрочном лишении депутатов их полномочий за ошибки в налоговых декларациях. «Нужно, чтобы в силу вступил муниципальный закон, после этого мы вернемся к вопросу о привлечении к ответственности депутатов»,— уточнил он.

Политтехнолог Константин Лукин считает, что дума тянет время, чтобы сохранить мандаты депутатам. «Вместо того чтобы по требованию прокуратуры вынести определенное решение, депутаты подменили этот вопрос, предложив привести муниципальное законодательство в соответствие с новыми веяниями, и саботировали то, к чему их призывал закон». Эксперт уверен, что репутационные потери коснутся всех участников процесса. «Народ видит это желание удержать власть любой ценой и отстоять мандат. В конечном счете, это повлияет и на имидж партии в целом, будет складываться впечатление, что депутатам доверять нельзя, и в первую очередь — представителям правящей партии, потому что они — зачинщики ситуации»,— говорит Константин Лукин. Он полагает, что избежать репутационных потерь можно будет только в том случае, если нарушители сами уйдут в отставку, а после этого снова пойдут на выборы, чтобы восстановиться в гордуме и «снова завоевать доверие горожан».

Юлия Сасевич