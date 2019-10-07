Первая партия Galaxy Fold закончилась в России

Первая партия смартфона с гибким экраном Samsung Galaxy Fold была полностью распродана в России по предзаказу к концу выходных, сообщили “Ъ” в Samsung. Количество проданных устройств в компании не раскрывают. Пользователи, которые предзаказали устройство, получат его в фирменных магазинах Samsung и сети «М.Видео» начиная с 25 октября. Для тех, кто не успел оставить заявку на Galaxy Fold в период предзаказа, будет организована дополнительная поставка устройств в Россию, о дате которой будет сообщено дополнительно, уточнили в Samsung.

Предзаказ на Galaxy Fold можно было оформить с 10:00 4 октября на официальном сайте, в фирменных салонах Samsung, а также в сети «М.Видео». Стоимость модели в серебряном и черном цветах — 159 990 руб.

Первые партии устройства были полностью распроданы в день старта предзаказа (18 сентября) и в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре. В Южной Корее продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа.

Первоначально старт продаж Galaxy Fold в США должен был стартовать 26 апреля, а в европейских странах — 3 мая, но компания отложила запуск из-за негативных отзывов от журналистов, получивших смартфоны для обзоров раньше релиза.

О спросе на Galaxy Fold — в материале “Ъ” «Россияне займутся складыванием и раскладыванием».

Юлия Тишина