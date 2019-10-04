Россияне займутся складыванием и раскладыванием

В России стартует прием предзаказов на гибкий телефон от Samsung. Модель Galaxy Fold будет стоить 160 тыс. рублей. До следующего понедельника смартфон можно будет заказать в фирменных салонах Samsung, на официальном сайте и в магазинах сети «М.Видео». А 25 октября телефон со складным экраном появится в рознице. В комплект войдут беспроводные наушники и чехол.

Перед заказом устройство можно протестировать в магазине, рассказала пресс-секретарь Samsung Елена Кручинина: «Выкупить устройство можно будет в ограниченном количестве магазинов, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и по всей России.

Samsung Galaxy Fold поставляется в ограниченное количество стран, в числе которых Россия, лимитированными партиями.

И к каждой продаже будет предусмотрена небольшая презентация или инструктаж по использованию устройства, потому что оно технически сложное и премиальное. Открывается “М.Видео Electronics Show” для большого количества посетителей, где можно будет его протестировать, посмотреть, получить инструктаж по его использованию».

Samsung собирался запустить продажи гаджета еще в апреле. Весной его смогли испытать журналисты. Многие из них жаловались, что экраны устройств быстро ломаются, а аппараты выходят из строя. В итоге компания отложила старт продаж.

Теперь Samsung исправил недочеты, и любителей новинок не отпугнет даже цена гибкого смартфона, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: «В тех странах, где Fold поступил в продажу, купить его в свободно практически невозможно нигде в мире. Этот смартфон, во-первых, экспериментальный, с гибким экраном — первое коммерчески доступное устройство такое на рынке. Цена не отпугивает покупателей, потому что покупают его, как правило, люди с деньгами — те, кто хочет поиграть в эту игрушку, гики, а также те, кто хочет показать и продемонстрировать некую статусность, потому что однозначно это что-то необычное. Я пользовался Galaxy Fold только месяц и могу сказать, что это достаточно удобное устройство “два в одном” — заменяет и смартфон, и планшет. Большой экран — это все-таки преимущество. А то, что он относительно компактный, помещается в кармане брюк, делает его интереснее. Старт продаж был отложен, потому что американский рынок важен для компании. Было исправлено несколько моментов, конструкция механизма».

С сентября Galaxy Fold продают в Южной Корее и США. И спрос на них есть, отмечают журналисты. Интерес к смартфону будет и в России, уверен обозреватель “Ъ FM” Александр Леви: «Почему люди будут покупать этот смартфон, несмотря на его стоимость?

В первую очередь, для того, чтобы продемонстрировать его статус.

Все знают, что это смартфон дорогой, и знают, что он складывается. Samsung имеет хорошую репутацию, проблем вроде как с телефоном быть не должно, и эта покупка у людей не вызывает ощущения зря потраченных денег, потому что каких-то других очевидных и уникальных для такого форм-фактора сценариев просто не существует, нам их не показали. Чего можно делать с этим смартфоном такое, чего с другими-то нельзя? Все можно, кроме раскладывания и складывания. Вот это единственная фишка, за которую будут покупать, обладанием этой фишки будут хвастаться. Плюс это, конечно, фанаты компании с большим заработком. Ассоциирование себя с компанией с помощью такого смартфона — наверное, на сегодня самый красноречивый и лучший способ продемонстрировать свою лояльность и доказать самому себе ассоциацию с этим брендом».

Galaxy Fold будет доступен в серебряном и черном цветах. В комплект входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.

Анна Никитина, Юлия Грицай