Головное юрлицо группы «Алексеевка химмаш» признали банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признан несостоятелным и открыл конкурсное производство в отношении АО «Алексеевский завод химического машиностроения» (АЗХМ, главное юрлицо группы «Алексеевка химмаш»). Это следует из картотеки суда. С иском о банкротстве компании обратилась налоговая в 2018 году. Сейчас, согласно отчету временного управляющего Андрея Борзых, общая сумма включеных в реестр требований кредиторов составляет 64,4 млн руб. Конкурсным управляющим утвержден Павел Силицкий.

Напомнм, в прошлом году к компании уже подавали банкротный иск. ООО «Профессионал групп Самара» (ПГС), занимающееся поставкой сварочного и отопительного оборудования, хотело взыскать с АЗХМ 449,1 тыс. руб. Председатель совета директоров группы компаний Александр Пархоменко тогда пояснял “Ъ-Черноземье”, что не видит угрозы в иске: в 2017 году завод погасил много кредитов, и возник кассовый разрыв, из-за которого на предприятии не хватало оборотных средств. Впоследствии дело было прекращено.

В июне 2019-го мировой суд Алексеевского района на год дисквалифицировал генерального директора АО «Алексеевка химмаш» за невыплату зарплаты. Долг перед сотрудниками за январь-февраль 2019 года перед 89 работникам составлял более 2 млн руб.

Мария Старикова