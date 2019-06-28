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Гендиректор белгородской «Алексеевки Химмаш» дисквалифицирован за невыплату зарплаты

Мировой суд Алексеевского района на год дисквалифицировал генерального директора АО «Алексеевка Химмаш» за невыплату зарплаты, сообщили в прокуратуре Белгородской области. Как пояснили в ведомстве, правоохранители выявили, что за январь-февраль 2019 года 89 работникам не было выплачено более 2 млн руб. «Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено дело об административном правонарушении. В результате принятых мер задолженность перед работниками за указанный период полностью погашена»,– отметили в прокуратуре. Несмотря на это, гендиректор АО признан виновным, и ему назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором предприятия является Сергей Ильминский, а владельцем 63,39% – Александр Пархоменко. АО зарегистрировано в Белгородской области в феврале 1994 года с уставным капиталом 5,3 млн руб. По итогам 2017 года выручка составила 308,4 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

О том, почему на воронежском заводе урезали зарплаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежстальмост" сводят с заказчиками».

Александр Прытков


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