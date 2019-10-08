К читателям газеты «Коммерсантъ»

День Искупления

Мы приближаемся к Йом Кипуру — самому святому дню в еврейском календаре. Несмотря на то что часто Йом Кипур называют Судным днем, правильный перевод — День Искупления, День прощения. Этот день полон милосердия и близости со Всевышним. Если в Рош а-Шана Всевышний творит суд, то в Йом Кипур он ждет, чтобы мы пришли к нему — с открытым сердцем, признанием своих ошибок и желанием начать новую жизнь. Одна из молитв Йом Кипура — «Авину Малкейну» — переводится «Отец наш, Царь наш». Это очень важно — мы предстаем не просто перед Царем, но и перед нашим Отцом. Мы приходим к Всевышнему, как к отцу, который ждет и любит своих детей, несмотря на их ошибки, который готов снова и снова прощать их. Все мы знаем, что такое отцовская любовь, безоговорочная и безусловная. Родители — это те люди, которые думают о нас и принимают нас, даже когда мы неидеальны. Ощущение близости со Всевышним, принятие Его как Отца, который заботится о нас, как о своих детях, грехи и ошибки которых приносят Ему боль,— это и есть один из главных смыслов и святость Йом Кипура. Считается, что в Йом Кипур прощаются грехи, которые человек совершил по отношению к Всевышнему, но Б-г не может простить за другого человека. Именно перед Днем Искупления принято анализировать прошедший год и думать о людях, которых мы могли обидеть, которым причинили боль, вред или урон. И если каждый из нас раскается и получит прощение тех, кого задел, то и Всевышний примет просьбу человека о прощении. Конечно, это возможно только в том случае, когда человек искренен в своем раскаянии. Нельзя просто сказать: «Я больше не буду». Нужно быть готовым пересмотреть свою жизнь, взять на себя ответственность, не обвиняя ни людей, ни обстоятельства. Не менее важно уметь прощать. Мы живем во времена тотального непрощения. Изо дня в день мы видим, как чья-то ошибка, не вовремя и неверно сказанное слово становятся поводом травли, которая в итоге может сломать человеку жизнь. Но в мире нет человека, который не совершает ошибок. В бешеном ритме нашей жизни даже случайное слово или действие может стать причиной страданий других людей. Признание своих ошибок и умение прощать — это первые шаги к мудрости и милосердию. Я желаю всем в этот Йом Кипур легкого поста, серьезной работы над собой, быть прощенными и суметь простить. Пусть святость этого дня и близость Всевышнего помогут каждому из нас стать хотя бы немного лучше.

Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы