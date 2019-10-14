Не игнорируй, просто скопируй!

Маша Трауб

Надо ли следить за детьми в соцсетях и специальных приложениях

Я считаюсь «возрастной» мамой. И многие мои приятельницы, которым по тридцать лет, не разделяют моих взглядов на воспитание детей. Я считаю, что ребенок имеет такое же право на приватность, личную жизнь, секреты, как и взрослый. Современный же мир требует от родителей иного поведения — устраивать за ребенком тотальную слежку, подсматривать, подслушивать, читать переписку. Это стало не просто нормой, а обязательным правилом хорошего родителя.

С чего все началось? Естественно, с родительского «вотсапа». Одна из мам расхваливала приложение в телефоне, которое позволяет следить за ребенком. Не просто находить его местоположение в данный момент, но и отслеживать количество часов, проведенных онлайн.

Когда мой старший сын еще учился в школе, появилась официальная услуга, которая отправляла на родительский телефон сообщение — ребенок зашел в школу, ребенок вышел из школы. Я хохотала. Сын давно уже пообедал, делал уроки в соседней комнате, и мне вдруг приходило сообщение, что он только что вышел из школы. Функцию я отключила за ненадобностью.

Прекрасно помню, как столкнулась с соседкой по лестничной клетке — мамой 16-летного парня. Она спросила, установила ли я «родительский контроль» на компьютер сына. Я ответила, что нет и не собиралась. После этого еще полчаса соседка рассказывала, что мой сын точно смотрит порнографию. Да, я считала, что брать в руки чужой телефон или заглядывать в чужой компьютер — все равно что залезть в чужую сумку. Не просто неприлично, а отвратительно и недопустимо. Соседка мне посоветовала покопаться в телефоне мужа — точно перестану ходить в розовых очках.

Я всегда стучусь, прежде чем войти в комнату к сыну. Так же делают и мой муж, и маленькая дочь. Когда сын был младше, я выжидала еще некоторое время, давая ему возможность закрыть все окна на компьютере и спрятать то, что он не хотел предавать огласке. Залезть в его тумбочку мне и в голову не приходило. Так что сыну и смысла не было скрываться и прятаться. Когда та же соседка обнаружила на балконе кальян и табак и пришла ко мне сообщить о «страшной» находке, я, не моргнув глазом, с порога подтвердила, что да, кальян — сына, я в курсе, спасибо. Соседка обалдела, а сын понял, что со мной можно дружить. Я лишь попросила хранить вещи на нашем балконе, а не на общем.

Я и без всяких приложений знала, где находится сын, на тот момент старшеклассник. Чтобы выйти из здания школы в неурочный час, требовалось получить подпись от трех человек — классного руководителя, учителя того предмета, с которого уходишь, и завуча. Так что старшеклассники «сбегали» на второй этаж к физруку, и все учителя об этом знали. Парни играли в настольный теннис или кидали баскетбольный мяч в корзину. Девочки сбегали в библиотеку, где можно было спокойно посплетничать. Библиотекарь еще и чаем девочек поила.

Когда стала подрастать дочь, я поняла, что мир изменился. Появились приложения-слежки, которыми, казалось, пользовались все родители, кроме меня. Все это объяснялось вопросами безопасности, конечно же. Как и тот факт, что мамы помогают завести девятилеткам Instagram, а потом сами регистрируются под другим именем, чтобы следить за жизнью и фотографиями ребенка.

Новую жизнь получили и страшилки. Помните из нашего детства? Мы доставали из почтового ящика письмо и с ужасом читали: «Если ты не перепишешь это письмо двадцать раз и не отправишь друзьям, то к тебе ночью придет мальчик с ножом и убьет тебя!» Был вариант: «Если ты не перепишешь это письмо пятьдесят раз, то мальчик, в которого ты влюблена, женится на другой девочке. А ты будешь страдать еще десять лет!» Я переписывала эти письма, они меня пугали, я в них верила в свои десять лет. А были еще и «письма счастья» — если переписать письмо двадцать раз, то станешь счастливой, найдешь свою любовь и будешь получать один пятерки.

В одиннадцать вечера моя знакомая написала, что ее дочь получает от одной девочки страшные письма. «Идите чистить телефоны детей!» — призвала знакомая и поделилась перепиской восьмилеток. Пунктуация и орфография сохранена. «Всем привет я девочка Карина мне 200 лет Я умирла давно меня убили в 18 лет Если ты не отправишь это 18 людем то ночью я позвоню в 00:00 и буду стоять возли твоей кровати с ножом. 1 случай мальчик по имени Сережа был очень глупый и он не отправил 18 людям и я убила его и родителей». Дочка моей знакомой переслала это ровно 18 одноклассникам после чего все 18 родителей активизировались и требовали призвать к ответу источник «отправки». Пока моя знакомая рассылала родителям извинения, ее дочь поделилась новой «страшилкой». Опять же орфография и грамматика авторские: «Я передала эстафету прости, но тибе придется стать счастливым. Я не виновата мне самому отправили. Этой зимой ты найдешь с тем кого любишь сегодня ночью он (она) поймет что тебя любит И все хорошое с тобой случится завтра. Если прервать эстафету то потеряешь счастливые 10 лет. Если отправишь это 25 людям то через 19 минут тибе напишет тот кто тибя любит. Не игнорируй, просто скопируй».

«Следите за своими детьми!» «Проверяйте телефон ребенка!» «Почитайте их чат — волосы дыбом!» «Почистите чат "подружки" — девочки ругаются матом!» Родители не разговаривают с детьми, не объясняют, они забирают телефон, удаляют, проверяют и звонят другим родителям, чтобы обвинить в том, что дочь или сын пугает других детей.

Лишь один-единственный раз на родительском собрании я тихо заметила, что не беру телефон дочери в руки, не пытаюсь угадать код и не собираюсь этого делать. Меня обвинили в равнодушии и немедленно напомнили про «синих китов». Да, у нас с дочкой есть договоренность: не отвечать на незнакомые номера, рассказывать о том, что ее напугало, удивило или волнует. А на чаты у нее просто нет времени — спорт, кружки, уроки. Я спросила, не получала ли она письма-страшилки? «Получала. Но там столько ошибок, что я сразу поняла: это глупость. Пусть сначала писать правильно научатся»,— спокойно ответила дочь.