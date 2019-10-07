В Екатеринбурге началась реконструкция гостиницы «Исеть»

Памятник конструктивизма Екатеринбурга — гостиницу «Исеть» — начали ремонтировать. На первом этапе на реконструкцию потратят 800 тыс. руб. Работы проводит питерская компания ООО «Еврогрупп СПБ», которая выиграла аукцион на госзакупках.

Компания должна сделать начальный этап ремонтно-реконструкционных работ. Вмешательства требует кирпичная кладка и балконы 9–11 этажей, пишет e1.ru. Аварийные участки фасада гостиницы временно перекрыли фасадной сеткой. Это остановит дальнейшее обрушение фрагментов штукатурки и кирпича.

Здание-памятник пустует с 2013 года. Только на первом этаже расположены рестораны, которые вскоре тоже закроются на ремонт.