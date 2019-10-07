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Александр Высокинский уволил ответственных за реконструкцию сквера за Оперным театром

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уволил сотрудников МУП «Благоустройство», которые отвечали за реконструкцию сквера за Театром оперы и балета. Как пишет Znak.com, должностей лишились руководитель подразделения и один сотрудник.

По словам господина Высокинского, реконструкция сквера должна завершиться до конца года. Сам объект мэр назвал «проблемным» и добавил, что «работы еще много».

Сквер за Оперным театром реконструируют второй год, сроки окончания работ постоянно сдвигаются, почти все это время сквер находится в перекопанном состоянии, что вызывает недоумение у горожан.

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