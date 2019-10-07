Двухсторонняя «Лента»

Переговоры по вводу в строй ТЦ на месте бывшей «Пермской ярмарки» между ритейлером и властями Перми возобновились после контрактов руководства края и нового владельца «Ленты». Городские власти готовы согласовать присоединение гипермаркета к уличной сети Перми после выполнения ряда условий. Как выяснил “Ъ-Прикамье”, среди них — софинансирование строительства второй очереди мостового перехода через улицу Революции (средняя дамба). Расходы на выполнение дорожной карты могут превысить стоимость покупки бывшей «Пермской ярмарки».

“Ъ-Прикамье” стали известны детали переговоров представителей города и топ-менеджмента сети «Лента». Ее представители в конце сентября приезжали в Пермь и обсуждали проект по запуску гипермаркета в помещениях бывшего ВЦ «Пермская ярмарка» (бульвар Гагарина, 65), сообщал ранее Business Class.

Напомним, в 2016 году «Лента» приобрела у акционеров «Пермской ярмарки» комплекс недвижимости, в котором планировала открыть очередной гипермаркет. Сумма сделки превысила 600 млн руб. Сеть надеялась открыть новый гипермаркет уже в 2017 году. Однако вскоре у ритейлера возникли проблемы: городские власти по договоренности с руководством региона отказали торговой компании в согласовании дорожной схемы, поскольку открытие гипермаркета создало бы проблемы с транспортным сообщением в данном районе.

В 2018 году власти предложили «Ленте» разработать и построить дорожную развязку, на форуме в Санкт-Петербурге были достигнуты договоренности. Стоимость затрат оценивалась по-разному — от 300 млн до 1 млрд руб. С тех пор какие-либо переговоры с «Лентой» прекратились — ее представители не выходили на связь с администрацией Перми. Минувшей весной контроль над ритейлером установили структуры «Северстали».

По сведениям “Ъ-Прикамье”, приезд топ-менеджеров предварил телефонный звонок нового акционера «Ленты», главы «Северстали» Алексея Мордашова, губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Якобы господин Мордашов предложил активизировать переговоры по вводу в строй ТЦ.

Собеседник в региональном кабмине подтвердил, что между краевыми властями и новым акционером была достигнута договоренность о продолжении реализации проекта при условии решения вопроса по обеспечению транспортной доступности. Предполагается, что инвестор примет участие в финансировании этих работ.

По информации “Ъ-Прикамье”, на состоявшейся встрече представители города выдвинули прежний список условий присоединения к дорожно-уличной сети ТЦ «Лента», обсуждавшийся еще в 2016 году. В него входит семь мероприятий, которые должен выполнить инвестор, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Из них первые четыре пункта касаются реконструкции улиц, которые граничат с площадкой ТЦ: Патриса Лумумбы, бульвара Гагарина и Крупской. Цель мероприятий — обустройство свободного въезда-выезда с территории гипермаркета.

Первый пункт — ремонт улицы Крупской на участке от улицы Макаренко до Патриса Лумумбы с организацией пешеходной зоны и заезда к гипермаркету. Второй — капремонт бульвара Гагарина от улицы Патриса Лумумбы с организацией по нечетной стороне дополнительной полосы движения. Третий — капремонт улицы Лумумбы с доведением проезжей части до нормативного состояния, строительством тротуаров и ремонтом освещения. Наконец, инвестору предлагается организация заезда на территорию ТЦ со стороны улицы Патриса Лумумбы с реконструкцией светофора на перекрестке с бульваром Гагарина.

Следующие три пункта касаются разгрузки улицы Революции (так называемой «средней дамбы»), через которую, как ожидается, основной поток клиентов поедет в «Ленту» из центральной части города.

Пятый пункт предусматривает расширение улицы Революции от мостового перехода («средняя дамба») до бульвара Гагарина с организацией четырехполосного движения. Шестой пункт включает разработку проекта по строительству дорожной развязки, соединяющей улицу Революции, бульвар Гагарина и улицу Макаренко. Седьмой пункт — самый капиталоемкий (стоимость 600 млн руб.): строительство второй очереди мостового перехода через Егошиху.

С учетом стоимости покупки зданий «Пермской ярмарки», скрупулезное выполнение дорожной карты городских властей может обойтись инвестору, по предварительным оценкам, в 1 млрд руб. дополнительно.

Впрочем, как выяснил “Ъ-Прикамье”, городские власти не настаивают на строительстве второй очереди моста исключительно за счет средств инвестора. По словам источника в мэрии, сейчас обсуждается вариант, чтобы инвестор принял участие в софинансировании строительства объекта инфраструктуры.

По его данным, представители «Ленты» отправились считать новую экономику проекта.

Дмитрий Астахов