Нидерланды проводят ребрендинг

Нидерланды — это вам не Голландия! Власти королевства решили отказаться от названия «Голландия» и использовать только слово «Нидерланды». Они объясняют это тем, что Голландия часто ассоциируется у туристов с наркотиками и кварталом красных фонарей. Удастся ли Нидерландам провести ребрендинг? Об этом — Юлия Грицай.

Вопреки распространенному мнению, Голландия — это лишь область на западе Нидерландов, а не вся страна. В нее входят две провинции: Северная и Южная Голландия. Там же располагаются три крупнейших города королевства: Амстердам, Роттердам и Гаага. Именно побережье Северного моря на протяжении последних столетий было самой прогрессивной частью региона: там развивались технологии и мореплавание. Поэтому название Голландия закрепилось за всей страной, считают историки. К тому же множество узнаваемых брендов сегодня ассоциируются именно с Голландией, рассказал блогер Илья Варламов: «Слово “Голландия” все-таки больше используется. То есть, если мы берем, например, сыр holland cheese, — то он все-таки голландский, как и тюльпаны, сувениры голландские. Все, что используется по отношению к Нидерландам, — все голландское».

Даже официальный сайт страны, созданный министерством туризма Нидерландов, называется Holland.com. А справа от оранжевого тюльпана — фирменного знака королевства — находится оранжевое слово “Голландия”. Именно этот логотип сейчас используется на материалах для туристов.

Впрочем, из-за нового курса правительства от привычного знака придется отказаться, как и перестать называть сборную по футболу Нидерландов «голландской командой». А еще ни в коем случае не использовать слово «Голландия» на летней Олимпиаде в Токио. Но это только первые шаги. Полный ребрендинг может занять годы, считает креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Этот ребрендинг будет длиться, пока люди не забудут, что Голландией можно называть Нидерланды. Мы называем Великобританию Англией — это тоже неправильно. Пока будет квартал красных фонарей, пока будет продаваться марихуана легально в кофешопах, независимо от того, как эта страна будет называться, она у меня именно с этим будет ассоциироваться. С другой стороны, страна будет ассоциироваться с прекрасными музеями, тюльпанами, со всем остальным великолепием. В приказном порядке заменить слово “Голландия” нельзя. Можно популяризировать каким-то образом слово “Нидерланды”. Нужно перекроить умы людей, их память».

Еще одна причина ребрендинга — желание властей перенаправить поток туристов из переполненного Амстердама в провинции. Всего в Нидерландах живет 17 млн человек, но путешественников приезжает гораздо больше: только в прошлом году страну посетило 18 млн туристов. Большинство из них хочет увидеть именно Амстердам. Отправить их осматривать голландские деревни вряд ли получится, говорит коммерческий директор турагентства «Бенилюкс-клуб» Василий Хаулин: «В основном смотрят на Амстердам, если брать другие провинции, пока туризм там со скрипом идет. Из Амстердама стандартный маршрут — это его пригороды плюс стандартные города: Гаага, Делфт, иногда Роттердам, Утрехт и ближайшие провинции, которые к Амстердаму относятся. Единственное, что не так давно появилось и стало модным, — местечко Гитхорн на востоке Нидерландов. Это такая деревня на воде».

Одной из первых площадок для тестирования обновленного бренда станет «Евровидение». Оно пройдет в мае следующего года в Роттердаме. Тогда и станет понятно: получается ли у королевства избавиться от названия «Голландия».