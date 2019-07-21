Амстердаму надоели чужие данные

В последние годы столица Нидерландов пыталась отбиться от чрезмерного потока туристов, ограничив работу Airbnb и введя запрет на посещение «района красных фонарей». Но, как оказалось, путешественники не единственные, кто сильно полюбил Амстердам и его пригороды. В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД). И это стало проблемой.

Центров обработки данных в самой столице и в радиусе 50 км действительно очень много — здесь расположено 70% от их общего количества по всей стране и треть от всех дата-центров Европы. При этом власти утверждают, что такого их количества, как в Амстердаме, нет ни в одном другом крупном городе мира. На этой неделе мэрия ввела временный мораторий на выдачу разрешений на строительство дата-центров в регионе по меньшей мере до конца 2019 года.

Технологические компании привлекают низкие налоги и дешевое электричество в Нидерландах. Благодаря этому страна стала одним из крупнейших технологических хабов Европы с 430 финтех-компаниями (данные Holland Fintech). Дата-центры неподалеку от Амстердама построили и такие гиганты, как Microsoft и Alphabet. У Microsoft здесь располагается региональный центр облачных вычислений, а Google объявила в июне, что намерена инвестировать еще €1 млрд в строительство нового дата-центра в Агрипорте, что в 30 км от Амстердама.

«Необходимо взять паузу и для начала сформулировать правила, чтобы мы могли лучше контролировать расположение дата-центров»,— цитирует Bloomberg Мариетте Седэ, члена городского управления пригорода Амстердама Харлеммермер.

Наплыв технологических компаний вкупе с постоянно растущим туристическим потоком уже привел к тому, что жилье в Амстердаме становится недоступным для большинства жителей города.

Согласно исследованию Knight Frank, Амстердам — один из наименее доступных крупных городов мира по стоимости жилья. За последние пять лет цены на недвижимость здесь выросли на 64%, в то время как средний доход жителей увеличился лишь на 4,4%. Средняя цена дома/квартиры в столице сейчас составляет уже €450 тыс., в то время как по стране этот показатель равен примерно €300 тыс.

Еще одна проблема — это возросшая нагрузка на электросеть, потому что дата-центрам требуется значительное количество электроэнергии для обработки больших массивов данных.

Ассоциация дата-центров Нидерландов (Dutch Data Center Association, DDCA) заявила, что центры обработки данных компаний, входящих в состав ассоциации, на 80% обеспечивают себя электроэнергией от возобновляемых источников. Но, по мнению властей Амстердама, этого недостаточно.

Что касается самого решения остановить выдачу разрешений на строительство новых центров, то в DDCA отметили, что «инфраструктура дата-центров притягивает международные технологические компании и приносит множество рабочих мест». «Мы удивлены столь жестким решением, которое было принято прямо сейчас и столь неожиданно», — заявили в ассоциации.

Амстердам можно считать первым городом, открыто ограничившим быстрорастущую индустрию дата-центров. Другие регионы пока наоборот пытаются активно привлекать игроков этого рынка. Согласно докладу CBInsights, к 2025 году общий объем хранимых и передаваемых с сервера на сервер данных достигнет уже 175 зеттабайтов. А сам рынок вырастет до $228 млрд уже к 2020 году.

Компании—операторы центров обработки данных руководствуются несколькими ключевыми принципами при выборе места строительства нового центра:

дешевизна электроэнергии,

регулирование рынка,

налоговый режим,

наличие оптоволоконных сетей,

климат.

Потому многие крупные дата-центры располагаются у рек и гидроэлектростанций или в странах с холодным климатом.

Большой популярностью у индустрии пользуются страны Северной Европы. Холодный климат позволяет экономить на охлаждении серверных помещений. Электроэнергия здесь дешевая, к тому же в этих странах высоко развиты экологически чистые способы добычи энергии. Помимо этого местные власти активно стимулируют рынок налоговыми льготами.

Так, в Швеции еще пару лет назад почти полностью вывели операторов дата-центров из-под налога на электроэнергию, что позволило тем сократить расходы примерно на 40%. Сделано это было, чтобы привлечь операторов в страну и помочь местным компаниям конкурировать с зарубежными игроками. Но уже в этом году налоговое управление страны изменило правила игры: если раньше льготы получали местные провайдеры помещений, то теперь из-под налогообложения освобождаются непосредственно владельцы серверов и оборудования, то есть технологические компании вроде Microsoft, Google, Amazon и IBM.

Кирилл Сарханянц