Застройщики Екатеринбурга не успевают за нацпроектом

Министерство строительства Свердловской области прогнозирует неисполнение показателей нацпроекта по вводу жилья из-за действий мэрии Екатеринбурга. По мнению минстроя, городская администрация массово отказывает застройщикам в утверждении градостроительной документации, что приведет к спаду ввода жилья в 2020-2021 годах. В мэрии Екатеринбурга ситуацию не прокомментировали. Застройщики подтвердили, что сталкиваются с трудностями при получении разрешений на строительство жилья.

Как сообщили "Ъ-Урал" в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, регион не сможет достичь целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» по объему введенного жилья. В частности, проблемы начнутся уже в ближайшие годы, когда в Екатеринбурге будут исчерпаны земельные резервы предыдущих лет. «В 2020 и 2021 годах на рынке жилья города ожидается стагнация и недостижение показателей на 270 тыс. кв. м и 650 тыс. кв. м соответственно», — уточнили в министерстве.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году регион должен строить порядка 3,3 млн кв. м жилья в год. По подсчетам минстроя, доля Екатеринбурга в общем вводе многоквартирных домов (МКД) в регионе составляет порядка 75%, а доля МКД от общего объема жилья в городе составляет 92%. «К 2024 году прогнозный объем ввода МКД в Екатеринбурге должен составить около 1,7 млн кв. м. Для достижения этого показателя необходимо было уже вчера развернуть работу по подготовке градостроительной документации»,— сообщили в минстрое.

Однако мэрия Екатеринбурга с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года утвердила всего два проекта планировки территорий (ППТ). В 2017 году, когда эти полномочия были у минстроя, министерство оформило 36 ППТ. «В прошлом году были выданы разрешения на строительство около 1,9 млн кв. м жилья, за восемь месяцев 2019 года этот показатель составил 340,6 тыс. кв. м»,— рассказали в региональном министерстве, сообщив, что не ожидают серьезного исправления ситуации без появления новых ППТ.

Среди причин, по которым возможен срыв показателей нацпроекта, в минстрое указывают на отсутствие в Екатеринбурге регламента, определяющего порядок, сроки утверждения и выдачи градостроительной документации. «Из-за изменений в ”Правилах землепользования и застройки” (ПЗЗ)требуется корректировка ранее выданных застройщикам ППТ. При этом администрация города необоснованно затягивает сроки рассмотрения откорректированных застройщиками проектов. Одной из причин она указывает предстоящее принятие новых ПЗЗ, которые были представлены в июле 2019 года на аппаратном совещании в администрации»,— отметили в минстрое. Впрочем, там прогнозируют, что принятие нового документа приведет к существенной корректировке большей части выданных застройщикам градостроительных документов. По оценкам министерства,для этого потребуется минимум год.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга пообещали прокомментировать ситуацию позднее. В пятницу, 27 сентября застройщики попросили у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева рассмотреть вопрос об отставке заместителя главы города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Бирюлина. Как сообщил ЕАН, по мнению участников рынка, господин Бирюлин «полностью остановил процесс стройки в Екатеринбурге».

На нехватку земельных участков и прекращение выдачи разрешений на ППТ застройщики жаловались еще в августе. «Город сказал застройщикам, что выдано разрешений на 30 млн кв.м, и нам этого хватит на ближайшее десятилетие. Это в Академическом у “Реновы” много земли, но есть другие крупные застройщики, и если мы сейчас не начнем приобретать землю, в 2021 году нам будет нечего строить»,— сообщал на пресс-конференции гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев. Он добавил, что ему также ничего не известно о проводимых аукционах по продаже земли под нужды застройщиков. Исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала» Вячеслав Трапезников обращал внимание на низкую динамику рассмотрения документов и принятия решений по разработке и утверждению градостроительной документации. Тогда он отмечал, что это «вызывает тревогу».

В строительной компании Prinzip подтвердили негативные тенденции на рынке жилья Екатеринбурга. «За этот год администрация города не согласовала нам ни один проект планировки территорий. Причем мы даже не получаем официальный отказ, который можно было бы оспорить, хотя мэрия обязана вынести решение по любой заявке застройщика в течение 30 дней»,— сообщил генеральный директор Prinzip Геннадий Черных. По его словам, чаще всего поводом для отказа является «отсутствие источников финансирования социальной инфраструктуры в ППТ». Однако, по ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вопрос развития социальной инфраструктуры относится к компетенции администрации города, отметил господин Черных.

Дарья Соколова