Сегодня исполняется 60 лет гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву

Его поздравляет главный редактор информвещания НТВ, автор и ведущая программы «Крутая история» Татьяна Миткова:

— Дорогой Олег! Мы знакомы с тобой почти сорок лет. И столько же ты в этой профессии, которую ругают, которой восхищаются, в которую стремятся, независимо от того, какой век на дворе, какая власть. Ты в этой профессии можешь все. Я до сих пор помню твой первый репортаж в программе «Время», еще советской, еще официозной. Как потом перешептывались в коридорах: «А вы видели? А это кто вообще, откуда?» Вчерашний выпускник истфака показал блестящее владение словом и умение подавать факты. Ты мог бы стать звездой экрана, но выбрал тяжелый и порой очень неблагодарный труд Редактора: если все отлично, лавры получает автор, если плохо, все шишки (выговоры, вызовы на ковер, бесконечные звонки по важным телефонам) собирает Редактор. Ты для меня всегда будешь моим Главным Редактором, Учителем. Те семь лет, что ты проработал на НТВ, стали золотым временем для нашего телевидения. Ты воспитал целую плеяду профессионалов, «птенцов гнезда Добродеева», как мы себя до сих пор называем. У всех нас есть ощущение крепкой основы, которую мы получили, в том числе и нравственной. С годами это начинаешь ценить даже больше, чем профессиональные навыки. Я знаю, что ты на дух не переносишь всякие славословия в свой адрес, но придется тебе сегодня смириться и принять от своих коллег простое человеческое «спасибо». За науку, за жесткость и мягкость, за умение прощать, когда простить, кажется, невозможно. За помощь тем, кто в этой помощи нуждается, а таких в нашем телевизионном зазеркалье немало. Будь здоров и счастлив!

Поздравление передает гендиректор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Олег Борисович! Сердечно поздравляю Вас с 60-летним юбилеем! Талантливый журналист, известный медиаменеджер, Вы накопили огромный профессиональный опыт, помогли вывести отечественное телевидение на новый современный уровень развития. Сегодня под Вашим руководством творческий коллектив ВГТРК создает востребованные проекты, которые обеспечивают компании передовые позиции на рынке национального вещания. Убежден, что все Ваши планы на благо дальнейшего развития Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании будут успешно реализованы. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»