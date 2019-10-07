Гвардейца наказали за кильку в томате

Как стало известно “Ъ”, военнослужащему управления Росгвардии по Костромской области подполковнику Михаилу Демину не удалось обжаловать дисциплинарное наказание за отказ перебирать испорченные консервы из кильки в томатном соусе, которые в количестве свыше 5 тонн он должен был принять. Московский окружной военный суд отменил решение Ярославского гарнизонного военного суда, удовлетворившего иск офицера к командованию. Выговор и снижение премии за два месяца до 5% оклада остались в силе.

Консервы «Килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе» в количестве 5 тонн, которые должен был принять заместитель начальника отделения продовольственного снабжения Московского центра материально-технического обеспечения (МОСЦМТО) Росгвардии Михаил Демин, были доставлены на базу 29 марта 2018 года. Когда выяснилось, что часть консервов повреждена, комиссии МОСЦМТО под председательством подполковника Демина предписали «осуществить их осмотр и переборку», а также организовать комиссионный отбор от партии для лабораторных исследований и направить письмо заказчику о наличии некачественной кильки в томате.

Работу необходимо было завершить до 12 апреля 2018 года, но господин Демин, как следует из апелляционного определения Московского окружного военного суда (МОВС), не выполнил ее в срок. Тогда в конце апреля 2018 года начальник МОСЦМТО образовал новую комиссию под председательством того же офицера. Ей было поручено осмотреть и перебрать консервы до 14 мая и подготовить соответствующий акт до 15 мая. Спустя месяц в ходе проверки деятельности МОСЦМТО комплексной группой округа выяснилось, что кильку в томатном соусе до сих пор не перебрали и она неофициально находится на базе хранения. Также ревизоры установили, что претензионная работа с поставщиками консервов не ведется.

В ходе административного расследования, проведенного по распоряжению командующего Центральным Оршанско-Хинганским Краснознаменным округом Росгвардии генерал-полковником Игорем Голлоевым, выяснилось, что Михаил Демин «в нарушение должностных обязанностей не обеспечил прием материально-технических средств, хранящихся на базе, от участия в контроле за состоянием материально-технического обеспечения самоустранился». Снабженцу объявили выговор и снизили размер премии до 5% оклада за июнь и июль 2018 года. Он с наказанием не согласился и обратился в Ярославский гарнизонный военный суд с требованием отменить выговор и пересчитать премию. Судья Роман Дворов 6 мая 2019 года заключил, что истец не совершал инкриминируемый ему административный поступок. Доказательств того, что приказы по контролю заключения договоров ответственного хранения были отданы подполковнику Демину, суд не установил и удовлетворил иск.

Генерал Голлоев обжаловал это решение. В результате апелляционная инстанция заключила, что нижестоящий суд неправильно применил нормы материального права и не учел целый ряд законов и подзаконных актов. В частности, МОВС пришел к выводу, что осмотр и переборка испорченных консервов фактически являлись одним из этапов организации их принятия и последующего хранения. Решение Ярославского гарнизонного суда было отменено, а Михаилу Демину отказано в удовлетворении иска.

Истец после конфликта с командованием был понижен в должности до начальника отделения материального обеспечения—начальника квартирно-эксплуатационной службы отдела Росгвардии по Костромской области.

Это не первая тяжба, в которой участвовал офицер. В 2016 году он через суд восстановился на службе после досрочного увольнения в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Уголовное преследование офицера Демина в итоге было прекращено на основании акта об амнистии. Курский гарнизонный военный суд 26 января 2017 года восстановил истца на военной службе, а МОВС это решение утвердил.

Александр Тихонов, Ярославль