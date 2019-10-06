Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа МИЦ «Известия» попала под обстрел в поселке Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Журналисты не пострадали, сообщили в мультимедийном информационном центре.

«Мы собирались покинуть поселок Коминтерново, но попали под обстрел. Украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие»,— рассказал «Известиям» один из журналистов.

Корреспондент и оператор, попавшие под огонь, ездили в поселок снимать последствия ночного обстрела. На месте их сопровождала народная милиция ДНР. Сам поселок Коминтерново находится на линии разграничения.

Установленный на востоке Украины в июле этого года бессрочный режим прекращения огня неоднократно нарушался. 1 октября трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера». Документ предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными. После согласования этой формулы на Украине начались протесты.

О том, как противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление,— в материале “Ъ” «"Формуле мира" объявлена война».