Три в чужие и один в свои «Зенит» забил все голы в матче с «Уралом»

«Зенит» одержал красивую победу в Екатеринбурге, забив в ворота местного «Урала» три гола. Пропустили петербуржцы всего один, да и тот забили себе сами: Олег Шатов неудачно поставил ногу под мяч после подачи с углового. Не обошлось, правда, без неприятностей: очередную травму получил защитник Эмануэль Маммана. Аргентинец покинул поле под руки врачей в начале матча.

Сергей Семак, наставник «Зенита», не смог выставить на игру нескольких основных игроков. Украинец Ярослав Ракицкий и колумбиец Вильмар Барриос перебрали желтых карточек. Одну замену Семак сделал сам: в воротах вместо привычного Андрея Лунева вышел Михаил Кержаков, брат Александра Кержакова, российского бомбардира, завершившего карьеру. Проблемы Лунева “Ъ” отмечал в предыдущей публикации о «Зените».

Гости собирались играть по схеме в три защитника, но уже в начале встречи потеряли одного из них: Эмануэль Маммана неудачно столкнулся с Павлом Погребняком, форвардом «Урала» (который играл когда-то в «Зените»). Через несколько минут аргентинца заменили. Тот жестами протестовал, но тренеры «Зенита» решили не рисковать: Маммана и так в Петербурге только и делает, что лечится. Позже врачи клуба дали понять, что травма серьезная.

Вместо невезучего легионера из Аргентины на поле вышел Олег Шатов. И поучаствовал в комбинации, которая привела к взятию ворот хозяев. Там, правда, еще лучше выглядели Магомед Оздоев и Сердар Азмун, сыгравшие в «стеночку», как делают игроки «Барселоны», и Оздоев закатил мяч в пустые ворота «Урала». Счет стал 2:0. Первый гол зенитовцы провели уже на третьей минуте, когда после углового отличился капитан команды Бранислав Иванович, замкнувший скидку головой Артема Дзюбы.

Шатов и в дальнейшем был заметен. Например, в одном из эпизодов отобрал мяч у соперников головой, лежа на газоне. А когда начался второй тайм, Олег отправил мяч в собственные ворота, неудачно подставив под него ногу после подачи углового. В этот момент хозяева перехватили инициативу, задвигались, могли забить еще, но петербуржцев выручил Михаил Кержаков.

А потом ошибся вратарь «Урала» Олег Баклов. Он невпопад вышел из ворот, когда Оздоев сделал передачу в штрафную, и карауливший мяч Азмун отправил его головой в ворота. Шла 63-я минута игры. Времени для того, чтобы забивать голы, было предостаточно, но уральцы были сломлены морально. Так всегда бывает, когда команда, забившая гол, тут же получает в ответ. Тем более после ошибки своего игрока.

Оставшееся время матча игроки «Зенита» потратили на многочисленные атаки, которые так и не смогли реализовать. Особенно был хорош Артем Дзюба, создавший много возможностей партнерам. Иной раз даже в ущерб себе. Партнеры этими шансами не распорядились. Игроки «Урала» редко добирались до ворот Кержакова.

«Зенит» ушел на перерыв в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) одним из лидеров: набрал 26 очков в 12 матчах. Конкуренты у него те же: «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар». Следующий матч сине-бело-голубые проведут 19 октября на «Газпром Арене» против «Ростова». А пока сборная России, куда вызваны зенитовцы Андрей Лунев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Артем Дзюба, сыграет матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года против Шотландии (10 октября) и против Кипра (13 октября).

Юрий Балетов