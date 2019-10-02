Libra напугала Евросоюз

Евросоюз выступил против криптовалюты от Facebook. Власти ЕС посчитали, что Libra может привести к возникновению «новой, совершенно отдельной экономики». Ранее разработку компании Марка Цукерберга критиковал американский Минфин. Эксперты говорят, что опасения властей оправданы. Тему продолжит Владислав Викторов.

Подробности о Libra глава Facebook Марк Цукерберг раскрыл лишь этим летом, хотя компания работает над ней больше года. Криптовалюту сможет купить любой желающий, а затем использовать ее для оплаты покупок не только в интернет-магазинах, но и в обычных. Все транзакции будут проходить по технологии блокчейн, но в отличие от других криптовалют, Libra подкреплена традиционными валютами.

Но у Минфина США почти сразу возникли опасения, что ее будут использовать для отмывания денег или финансирования терроризма. А теперь и власти ЕС заговорили о том, что из-за Libra под угрозой уничтожения окажется вся финансовая система Европы. И учитывая аудиторию соцсети, опасения не напрасны, говорит аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Треть выручки Facebook в десятки миллиардов долларов при пользовательской базе в 2 млрд человек — эта экономика сопоставима с экономикой крупной страны.

Она опасна для банков тем, что мы начнем, вместо того, чтобы платить деньгами, платить Libra.





А оплачивать работу? Facebook мы доверяем, в отличие от плохо известных нам банков, магазинов и многих других организаций».

В последнее время критика в адрес главы Facebook стала звучать чаще. Начать хотя бы с того, что в США до сих пор продолжаются разбирательства об утечке персональных данных пользователей соцсети. А недавно кандидат в президенты США Элизабет Уоррен вообще предложила разбить Facebook на отдельные структуры. Все это пугает сотрудников компании, и, чтобы их успокоить, Марк Цукерберг провел закрытую встречу. Судя по записи, которая оказалась у американского издания The Verge, делал он это с помощью шуток. Комментируя будущее Libra, он призвал их не беспокоиться: «Все публичные дискуссии об этом, на мой взгляд, слишком уж драматичны. Но многое обсуждается и в режиме закрытых встреч, на которых присутствуют мировые регуляторы. И вот как раз они часто более обстоятельные и менее эмоциональные. Они не проводятся перед камерами, но именно там проходит реальное обсуждение, и разбираются конкретные детали».

Специалисты позитивно оценивают будущее криптовалюты. Например, аналитики S&P посчитали, что Libra может решить многие проблемы, присущие криптовалютам, но правительства разных стран мешают ей стать «параллельным источником кредитования». К тому же у Libra есть все шансы стать массовой. На это указывает и список партнеров проекта, среди которых Visa и MasterCard. По мнению директора по стратегии международного криптомаркета Coin Place Станислава Тэо, Facebook сможет убедить властей США, что проект полностью безопасен: «Facebook уже сотрудничает с США по делу о данных пользователей. Процесс может быть выстроен, как, например, работают сервисы электронных денег в России. Новый пользователь может без регистрации переводить небольшую сумму, но для снятия наличных человек должен пройти строгую идентификацию. Здесь будет задействован регулятор».

Но не стоит забывать, что уже к концу октября должна заработать блокчейн-платформа TON от Telegram. Проект Павла Дурова также предусматривает наличие своей криптовалюты Gram. Ее, как и Libra, можно будет использовать для оплаты товаров или для переводов. Поэтому эксперты не исключают, что от успеха платформы от Telegram будет зависеть и будущее проекта Facebook. Последний планирует запустить криптовалюту Libra в начале следующего года. До этого компания будет проводить закрытое тестирование.