Иран намерен подать в суд на США за хакерские атаки

Иран собирается подать в суд на США, обвиняя их в многочисленных хакерских атаках на иранские сети. Об этом в воскресенье сообщило иранское проправительственное новостное агентство Tasnim со ссылкой на главу иранской Организации гражданской обороны бригадного генерала Голама Резо Джалали. Насколько такое решение является окончательным и в какой именно суд иранцы намерены подавать на США, в интервью не говорилось.

По словам бригадного генерала Джалали, США неоднократно совершали кибератаки на иранские сети и несут юридическую ответственность за эти действия. По словам генерала, в подготовительной работе по иску «серьезно» участвуют иранские судебные органы и Министерство иностранных дел. Генерал Джалали также сообщил, что Иран принимает меры для противодействия кибератакам. По его словам, только за последние полгода было проведено более 120 учений и тренировок, 70% из которых было направлено на кибербезопасность иранского нефтегазового сектора.

В пятницу Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что хакерская группа, которая может быть связана с правительством Ирана, пыталась совершить кибератаки на аккаунты, имеющие отношение к предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

О противостоянии Ирана и США — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».

Яна Рождественская