Проблемные проекты в астрономии и космонавтике

Технические неполадки, переносы сроков сдачи, сворачивание дорогостоящих проектов — в справке “Ъ”.

Дефект главного зеркала телескопа «Хаббл»

Космическая обсерватория — телескоп «Хаббл», ставший совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, был запущен на орбиту 24 апреля 1990 года. Изначальная смета проекта $400 млн к моменту запуска выросла до $2,5 млрд. В первые же недели работы стало ясно, что качество и резкость изображений, полученных с помощью «Хаббла», далеки от расчетных. После детального анализа снимков был выявлен дефект главного зеркала — его края оказались слишком плоскими, что привело к сферической абберации. Отклонение составляло 2 микрометра. Специалисты NASA решили устранить дефект с помощью дополнительной насадки. Корректирующий модуль получил название COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement). Он представлял собой систему зеркал, с помощью которых изменялась фокусировка отраженного от главного зеркала света. Изготовление модуля обошлось в $50 млн. В 2014 году на смену «Хабблу» должен был заступить новый космический телескоп «Джеймс Уэбб», но в итоге его запуск был отложен до 2021 года. В 2019 году на содержание телескопа «Хаббл» NASA потратит $78,3 млн, а в 2020 году эта сумма увеличится до $88,3 млн. Общая стоимость проекта вместе с обслуживанием превысила $11 млрд.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

История новой орбитальной инфракрасной обсерватории имени Джеймса Уэбба началась в 1996 году. Она должна была заменить телескоп «Хаббл». Изначально запуск был намечен на 2007 год, но в итоге переносился несколько раз. Первый сегмент зеркала был установлен на обсерваторию лишь в конце 2015 года, а полностью зеркало было готово только к февралю 2016 года. Из-за технических неполадок, постоянного переноса сроков сборки телескопа и последующего запуска увеличивалась и стоимость проекта. К 2018 году общий бюджет обсерватории составил $9,66 млрд. В 2019 году NASA потратит на доработку «Уэбба» еще $304,6 млн. Если все пойдет по графику, в 2020 году телескоп потребует еще $197,2 млн. Запуск обсерватории назначен на 30 марта 2021 года.

Проект «Созвездие» («NASA Constellation»)

Проект «Созвездие» осуществлялся с 2004 по 2010 год. В рамках программы разрабатывались новые космические корабли «Орион» и ракеты-носители «Арес», призванные занять место шаттлов в космическом флоте США. По плану американские астронавты должны были достигнуть Луны к 2020 году. До 2009 года сроки испытания новых ракет-носителей постоянно откладывались, а проведенные старты оказались неудачными. К 2010 году на программу «Созвездие» было потрачено $9 млрд. После тщательной проверки эксперты пришли к выводу, что имеющегося финансирования не хватит для завершения проекта, и посоветовали NASA урезать функциональность «Орионов» и «Аресов» для удешевления производства. Президент США Барак Обама пошел дальше: он решил свернуть программу, не оправдывающую вложений. Официальными причинами были объявлены пересмотр подхода к реализации космических миссий, мировой финансовый кризис и рекордный дефицит бюджета США.

Проект «Прометей» (Prometheus)

Проект «Прометей» — космическая программа NASA, направленная на разработку ядерной двигательной установки для космических аппаратов — ионного двигателя и компактного атомного реактора, поставляющего для двигателя электроэнергию. Проект был инициирован в январе 2003 года. В 2005 году NASA начало цикл публичных дискуссий, которые должны были стать основой для отчета об экологических последствиях использования ядерного двигателя. Документ планировалось опубликовать в 2006 году. Проект был рассчитан на пять лет. По оценкам специалистов NASA, его общая стоимость составляла $3 млрд. В 2005 году «Прометей» получил $450 млн из бюджета США. В том же году проект вошел в активную стадию — начались практические работы по новому двигателю, а также были представлены концепт-арты новых космических кораблей. В 2006 году финансирование сократили до $100 млн, $90 млн из которых ушли на погашение неустоек за отмененные контракты. Проект был свернут в том же году. Официальная причина: недостаток финансирования.