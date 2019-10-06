Генная инженерия обратилась к детям

Российские ученые снова спорят — допустимо ли редактировать геном эмбриона человека? Молекулярный биолог Денис Ребриков заявил, что намерен получить в Минздраве разрешение на такой эксперимент. Он планирует отредактировать эмбрион будущего ребенка пары с наследственной глухотой, чтобы младенец родился без патологии. Некоторые генетики бьют тревогу и требуют от властей ввести мораторий на подобные опыты. Что настораживает ученых? И могут ли в ближайшее время появиться дети с модифицированными генами? Разбиралась Виктория Феофанова.

Год назад в Китае родились двойняшки Лулу и Нану. Их имена пока не стали нарицательными, но вполне могут — это первые люди, чей геном был отредактирован, еще когда они были эмбрионами. Родители девочек ВИЧ-положительны, и, по задумке ученых, благодаря манипуляциям на генном уровне дети должны быть устойчивы к заражению этим вирусом. Новость встретили большим скандалом — биолог Цзянькуй Хэ проводил эксперимент без каких-либо согласований с властями. По слухам, ему грозит смертная казнь.

Российский ученый Денис Ребриков ошибок своего китайского коллеги решил не повторять и во всеуслышание заявил: хочу получить разрешение на похожие опыты у министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Прокомментировать свои планы “Ъ FM” биолог отказался, решил пока не делать новых публичных высказываний. А вот профессор Сколковского института науки и технологий и американского университета Ратгерса Константин Северинов намерение Ребрикова проводить эксперименты на людях раскритиковал: «Когда вы делаете генно-модифицированных зверюшек, если кто-то у вас не получился, то вы просто выбрасываете его в мусорный ящик и работаете с тем, кто остался. С людьми, которые будут рождены с какими-то проблемами, такого делать нельзя.

Кроме изменения генома в том месте, где хочется изменить, могут произойти изменения в других местах, и эти изменения могут привести к негативным последствиям.

Согласие от родителей, о котором говорил Ребриков тоже бессмысленно, потому что родители, во-первых, еще не могут дать информированное согласие о своем еще не рожденном ребенке, во-вторых, они не знают, что реально может быть».

При этом некоторые эксперты отмечают: сам факт того, что Денис Ребриков привлекает внимание к генной инженерии — это несомненное благо. Руководитель Центра коллективного пользования Института биологии и гена РАН Алексей Дейкин уверен, что в ближайшие годы детей с измененной ДНК ждать не стоит, зато активно будут развиваться другие смежные технологии: «Можно искать разные способы генной терапии, в том числе основанные на генном редактировании с помощью CRISPR/Cas9 — это и является одной из целей программы развития генетических технологий в России, на которую выделено много миллиардов рублей. Уже есть зарегистрированные генно-терапевтические препараты, которые также продаются. Речь идет о стоимости этого лечения, и если сейчас генная терапия стоит от $200 тыс. до $1 млн, — в ближайшее время стоимость ее снизится. Просто производить такие препараты будут уже промышленно, а не индивидуально».

Впрочем, если Минздрав послушает другую часть научного сообщества и введет мораторий на эксперименты, все разработки в этой области будут заморожены надолго. В целом у родителей с патологией уже сейчас со 100-процентной вероятностью может родиться здоровый ребенок, благодаря процедуре ЭКО. У пары забирают половые клетки, и процесс оплодотворения происходит в пробирках. Из получившихся эмбрионов доктор выбирает те, у которых нет заболевания, и подсаживает их матери. Однако для некоторых заболеваний такой способ не подходит, например, для добровольцев с наследственной глухотой, которых нашел Ребриков, отметил гендиректор Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico Артур Исаев: «Оба родителя гомозиготные, у каждого в обоих генах есть мутация. Иметь этой паре своего ребенка невозможно, но они могут донорским материалом воспользоваться. Вероятность того, что такие пары будут встречаться, очень мала. Конкретный случай, когда эта технология может помочь — его Ребриков и нашел».

Правда, не так давно найденная Ребриковым пара отказалась от участия в эксперименте. Как пишут СМИ, на семейном совете они решили, что не будут заводить ребенка в ближайшее время. Есть ли у ученого другие добровольцы — неизвестно.