06 октября, воскресенье
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды. Как сообщает The Guardian, решение принято для обновления глобального имиджа. В частности власти страны намерены избавиться от привычных ассоциаций у туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей.

Также правительство намерено стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение «голландской культуры, норм и ценностей». В рамках новой стратегии Нидерланды новый бренд будет представлен на конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Также национальная футбольная команда будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных встречах.

Южная и Северная Голландия — это только две из двенадцати провинций современных Нидерландов. На протяжении долго времени они были самыми развитыми провинциями, поэтому стали наиболее известными за пределами Нидерландов.

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