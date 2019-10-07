Российский бизнес затягивает с «цифрой»

РФ заняла 26 место среди 32 стран в Индексе цифровизации бизнеса по итогам 2018 года – он оценивает востребованность предпринимателями ключевых цифровых технологий, рассчитывает рейтинг Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. С 2017 года РФ прибавила 3 пункта к своему значению индекса (31 вместо 28), догнав Грецию и Польшу и опередив Болгарию, Венгрию, Турцию (по 29 пунктов) и Румынию (25). Лидерами рейтинга, как и в 2018 году, стали Финляндия (50 пунктов), Бельгия (49), Нидерланды (48), Дания (47) и Швеция (46).

В ИСИЭЗ отмечают, что между странами наблюдаются существенные различия в приоритетах внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Финские компании на 100% охвачены широкополосным интернетом (наряду с Нидерландами, Данией и Литвой) и демонстрируют самые высокие показатели использования облачных сервисов (65%), но электронные продажи осуществляют лишь 24% компаний. Лидером по внедрению RFID-технологий (радиочастотная идентификация) оказалась Корея (42% организаций), ERP-систем (планирование ресурсов предприятия) — Бельгия (54%), электронных продаж — Ирландия (35%). В РФ широкополосным интернетом охвачены 86% фирм, облачные сервисы используют 27%, RFID-технологии — 7% (минимум в рейтинге), ERP-системы — 22%, электронные продажи — 15%. Лидером цифровизации выступает торговля (39 пунктов) —причем по востребованности всех цифровых инструментов, кроме RFID-технологий. Следом идут обрабатывающая промышленность (35 пунктов) и ИКТ-сектор (34). Ближе всего к показателям стран ЕС — также торговля и обработка, ИКТ же демонстрирует максимальное отставание от ЕС в цифровизации, как и гостиничный бизнес и операции с недвижимостью. Востребованность RFID-технологий, ERP-систем, электронных продаж в РФ в зависимости от отрасли отличается в 4-5 раз, лучшую динамику демонстрируют облачные сервисы — с 2017 года доля использующих их компаний выросла почти на 20%.

Надежда Краснушкина