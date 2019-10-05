Депутат Лысаков: нарушителей правил движения электросамокатов будет трудно наказать

Проблемой в случае утверждения правил передвижения на электросамокатах и гироскутерах станет их правоприменение, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «Проблемы, которые я вижу — это администрирование тех регламентных норм в отношении этих новых видов транспортных средств»,— сказал он «РИА Новости».

Господин Лысаков пояснил, что инспекторов патрульно-дорожной службы, которые могли бы фиксировать такие нарушения, становится все меньше. А если удастся зафиксировать нарушение камерой, то встает вопрос, кому высылать письмо о штрафе, так как камера не фиксирует лица, а сами средства не имеют признаков идентификации.

Напомним, в Правилах дорожного движения (ПДД) может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности» — речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах. Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или по тротуарам, не разгоняясь выше 20 км/ч.

Детали разрабатываемых поправок к ПДД обнародовал в эфире “Ъ FM” начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

При отсутствии велосипедной дорожки и тротуара райдерам разрешается выехать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ПДД добавят средств передвижения».