Минэкономики не исключает стагнации при спаде темпов роста мирового ВВП ниже 2%

Российской экономике может угрожать стагнация в случае снижения темпов роста мировой экономики ниже 2%, говорится в подготовленном Минэкономики прогнозе развития РФ на 2020–2022 годы. Документ внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020 и плановый период на 2021 и 2022 годы.

«Ключевым риском социально-экономического развития РФ на период до 2024 года является замедление темпов роста мировой экономики (снижение уровня ниже 2%)»,— приводит ТАСС выдержку из документа. Избежать падения ВВП в реальном выражении, если мировой экономический рост замедлится до 2%, а цены на нефть снизятся до $40 за баррель, возможно, считают в министерстве.

Ранее сообщалось, что ускорения экономики во втором полугодии 2019 года ждать не приходится. Хотя Минэкономики оценивает годовые темпы роста ВВП в январе—августе в 1,1%, в департаменте исследований и прогнозирования Банка России отметили: «без возможного дополнительного импульса от ускорения расходования бюджетных средств» показатель по году будет ниже.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Стабильность вместо ускорения».