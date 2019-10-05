Рейтинг Джо Байдена упал почти до минимальной отметки на

Рейтинг бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающимся наиболее сильным конкурентом главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году, снизился до почти минимальной отметки с начала его предвыборной компании, свидетельствуют данные ресурса Real Clear Politics. Рейтинг кандидата от Демократической партии снижается на фоне скандала, связанного с разговором господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно подсчетам ресурса, в мае рейтинг господина Байдена поднимался до 41,4%. Отметим, что бывший вице-президент объявил о старте своей предвыборной кампании в апреле. В середине июня его рейтинг снизился до 32,2%. С конца августа до середины сентября рейтинг господина Байдена падал дважды. Последнее падение началось с 23 сентября. Тогда рейтинг господина Байдена оценивался в 30,2%. Однако 24 сентября после объявления демократами начала процедуры импичмента господина Трампа его поддерживают все меньше избирателей. По состоянию на 2 октября, рейтинг бывшего вице-премьера составляет 26,2%.

Отметим, что с конца сентября рейтинг другого кандидата — сенатора-демократа Элизабет Уоррен начал расти. По состоянию на 2 октября ее поддерживают 24%.

Напомним, скандал в США разразился после того, как появилась информация, что президент США в телефонной беседе с господином Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена — сына господина Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».