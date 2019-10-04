Россияне завоевали серебро и бронзу в прыжках высоту на чемпионате мира

Российские спортсмены Михаил Акименко и Илья Иванюк получили серебряную и бронзовую медаль в прыжках высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Оба они показали результат 2,35 м, но Иванюк уступил своему соотечественнику по количеству попыток.

Золотую медаль получил спортсмен из Катара Мутаз Эсса Баршим. Он смог преодолеть планку на высоте 2,37 м.

Чемпионат проходит в Дохе (Катар), соревнования завершатся 6 октября. Российская сборная, выступающая в нейтральном статусе, уже превзошла свои медальные показатели предыдущего мирового первенства. В 2017 году в Лондоне в ее активе было только одно золото.

30 сентября россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту и стала первой в истории «летней» трехкратной чемпионкой мира. Она показала результат 2,04 м.

Об успехе российской спортсменки — в материале “Ъ” «Мария Ласицкене запрыгнула в историю».