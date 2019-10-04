Козак предложил закрепить в законе ответственность власти за неухудшение условий ведения бизнеса

Вице-премьер Дмитрий Козак представил аргументы о необходимости закрепления в законе ответственности государства за неухудшение условий ведения бизнеса. Это было сделано в рамках встречи с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 3 октября, на которой также присутствовал первый вице-премьер Антон Силуанов. На нем господа Козак и Силуанов представили свои версии инвестиционного режима, рассказали РБК два источника, близкие к разным участникам встречи.
Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил, что он действительно встречался с РСПП для обсуждения законопроекта о защите и поощрении частных инвестиций и гарантиях государства при реализации инвестпроектов.
Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете федерации также подтвердил, что накануне встречался с РСПП. Представитель РСПП отказался от комментариев.
В конце 2018 года РСПП, участвующий в отборе крупных инфраструктурных проектов в рамках так называемого списка Белоусова, ждал от правительства информации о будущих мерах господдержки этих инициатив.
Российский бизнес не инвестирует в экономику из-за отсутствия понятных правил — даже в правительстве нет четкого понимания, какой будет ситуация в ближайшие несколько лет. Об этом заявил в интервью “Ъ FM” в июне этого года заявил глава РСПП Александр Шохин.
Подробнее — в интервью «"Отсутствие прозрачности и предсказуемости правил игры — главное препятствие для инвестиций"».
просмотров: 418574
просмотров: 279396
просмотров: 222129
просмотров: 43616
просмотров: 42854