Суд арестовал активы фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал активы фигурантов по делу инвестиционного фонда Baring Vostok, в том числе и квартиры. Об этом «РИА Новости» сообщили в фонде. Эту информацию представитель Baring Vostok также подтвердил «Ведомостям».

Адвокат основателя фонда Майкла Калви Дмитрий Клеточкин уточнил «Интерфаксу», что арестовано все имущество бизнесмена в России, в том числе и банковские счета. Он намерен обжаловать это решение.

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, а Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей»,— отметили в Baring Vostok.

По мнению фонда, уголовное преследование наоборот должны прекратить, и «ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений». В Baring Vostok считают, что это дело является «инструментом давления» в споре по банку «Восточный».

Напомним, в феврале этого года арестовали основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек. Следствие утверждает, что банкиры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. в 2017 году. По версии правоохранителей, Майкл Калви вступил в сговор, чтобы оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.

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Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok вызвал широкий общественный резонанс. В его защиту выступили многие известные деятели, в том числе Анатолий Чуйбайс и Алексей Кудрин. Сам господин Калви заявил, что причиной его ареста стал конфликт фонда Baring Vostok за контроль в банке «Восточный» с крупнейшим миноритарием этой кредитной организации — Артемом Аветисяном.

В апреле Майкла Калви перевели под домашний арест. Меру пресечения также смягчили еще двум фигурантам дела — Филиппу Дельпалю и Алексею Кордичеву. Как ранее писал “Ъ”, уголовное преследование американского инвестора может быть прекращено за отсутствием состава преступления.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».