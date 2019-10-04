Новак ожидает, что цена транзита газа через Украину будет в рамках тарифов в Европе

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что цена транзита газа через Украину должна определяться тарифами в Европе. «В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе»,— ответил он на вопрос Business FM, как будет определяться цена транзита.

Ранее Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Такой исход будет благоприятным для «Газпрома», поскольку позволит забронировать мощности на объемы и сроки, нужные компании, тогда как Украина и ЕС выступают за длинный контракт и большие объемы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».