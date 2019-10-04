США и Британия подписали соглашение о взаимном предоставлении доступа к электронным коммуникациям

Министерство юстиции США объявило о подписании соглашения с Великобританией о взаимном предоставлении доступа к электронным коммуникациям для повышения эффективности борьбы с терроризмом и преступностью. В соответствии с документом, который подписали министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и генеральный прокурор США Уильям Барр, правоохранительные органы и спецслужбы двух стран смогут требовать у технологических компаний доступа к электронной переписке или сообщениям террористов или людей, причастных к совершению преступлений. Ожидается, что новое соглашение позволит сократить срок получения таких данных правоохранительными органами до нескольких недель или дней. По действовавшим до сих пор правилам на это уходило от полугода до двух лет в каждом конкретном случае.

По условиям соглашения правоохранительные органы будут подавать запросы на получение доступа к информации в какой-либо суд или «другой независимый орган», получив одобрение, они могут обращаться с ним напрямую к технологическим компаниям, а не действовать через правительственные ведомства, что затягивает процесс. При этом новое соглашение не предполагает возможности для правоохранительных органов или спецслужб читать защищенные шифрованием сообщения на таких платформах, как WhatsApp, Telegram и Signal. Поэтому одновременно с подписанием документа госпожа Пател и господин Барр направили главе Facebook письмо с критикой в адрес его планов ввести сквозное шифрование во всех принадлежащих соцсети службах обмена сообщениями.

Соглашение теперь должно быть ратифицировано Конгрессом США или Палатой общин британского парламента.

Алена Миклашевская