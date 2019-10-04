«Всем до свидания»

Первомайский райсуд Кирова сегодня вынес приговор кировскому предпринимателю Леониду Яфаркину, обвиняемому в мошенничестве при проведении сделки с земельным участком кировского парка Победы. По решению суда предприниматель приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Помимо этого суд удовлетворил иск горадминистрации Кирова к предпринимателю на 165 млн рублей. Защита господина Яфаркина посчитала приговор «неоправданно суровым» и намерена его оспаривать.

Чтение приговора по уголовному делу в отношении кировского предпринимателя Леонида Яфаркина заняло у суда несколько часов, а его обдумывание – два дня.

Напомним, кировского предпринимателя судили за покупку и застройку жильем части территории парка Победы, который являлся рекреационной зоной. Следствие считает, что с подачи мэрии Кирова городская дума согласовала план передать в аренду инвестору 4,3 га земли парка Победы, смену зонирования под деловую застройку и внесение поправок в генплан. После этого стоимость участка снизилась с 51 млн до 1,8 млн руб. Затем «неустановленные лица» из сотрудников администрации размежевали участок и отвели ООО «Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС), которое принадлежит Леониду Яфаркину, 0,3 га под строительство физкультурно-оздоровительного центра и гостиницы для спортсменов. Оставшуюся от застройки часть земли чиновники продали инвестору за 338 тыс. руб. После этого КЗОРС размежевал землю еще на три участка и продал их компании «Кировспецмонтаж» за 119,3 млн руб., а региональное управление Росреестра зарегистрировало права собственности. Следствие оценило ущерб муниципалитету от отчуждения земли в 165 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по шести статьям, однако к моменту вынесения приговора в деле осталось четыре эпизода.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 22 августа по ходатайству защиты суд прекратил производство по обвинению Леонида Яфаркина в незаконном создании компании через подставных лиц (ч. 1 ст. 173 УК РФ). Речь идет о подконтрольном обвиняемому ООО «8К», учрежденном 16 августа 2017 года и возглавляемом изначально его водителем Максимом Шевниным. Через эту фирму строительной компании «Кировспецмонтаж» были перепроданы два из трех участков, прилегающих к парку Победы, которые ранее имели статус рекреационной зоны. От обвинения в сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых производится взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ), представители прокуратуры отказались две недели назад.

Таким образом, к окончанию процесса Леонид Яфаркин обвинялся в двух эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями, легализации и отмывании денежных средств. В ходе оглашения приговора выяснилось, что суд не считает виновным предпринимателя в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК РФ) и легализации (отмывании) денег (ст.174 УК РФ), признав за ним право на реабилитацию.

Суд счел доказанным, что кировский предприниматель через ООО «8К» отмыл 85 млн руб. и израсходовал их на личные нужды. Суд сделал соответствующие выводы на основании того, что администрация Кирова продала КЗОРС участок за 338,5 тыс. руб., КЗОРС продал две части участка ООО «8К» за 500 тыс. руб., а после ООО «8К» продало их владельцам строительного ООО «Кировспецмонтаж» за 119,3 млн руб. Затем на 85 млн руб., взятых из этих денег, он сам у себя купил под Кировом в местечке Подборье охотничью базу, оцененную экспертом в 12 млн руб., автомобиль марки Infiniti и два квадроцикла.

Суд постановил удовлетворить иск администрации Кирова на возмещение ущерба в размере 165 млн руб., признав злоупотребление полномочиями, нанесение ущерба и преступный умысел Леонида Яфаркина по сделке с землей кировского парка Победы. Судья подчеркнул, что учел многочисленные заслуги предпринимателя, которые, в частности, подтверждены благодарственными письмами и почетными грамотами за развитие спорта и благотворительность, а также его слабое здоровье и отсутствие судимостей.

Нахождение под арестом - а это почти два года - суд зачел в общий срок отбывания наказания и приговорил предпринимателя к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб.

«Всем до свидания, возможно, в течение этих шести лет и Шульгин (Илья Шульгин, сити-менеджер Кирова. – «Ъ») сядет», – сказал на прощание Леонид Яфаркин, добавив, что ему жаль, что приговор оказался таким. Его защита посчитала приговор «неоправданно суровым». «Апелляция будет обязательно!» – заявила его адвокат.

Депутат кировской гордумы Альберт Бикалюк, проходящий свидетелем обвинения, посчитал, что виновными должны проходить и те, кто принимал решение по выделению земельного участка в парке. «И 10 лет не прошло с тех пор, как впервые сказал, что землю в парке украли. Хорошо, что приговор вынесли. Только мало. Но не по сроку, а по количеству людей, что подписали документы на продажу». По его словам, под документом подписались не менее 10 человек. «Их не били, наручниками не приковывали... Они сами подписали», - подытожил он.

Депутат Денис Ерохин сказал, что ожидал подобного решения суда, и добавил, что приговор дает основание для дальнейших следственных действий: «Да, приговор не слишком суровый, но Яфаркин все-таки предприниматель; если бы чиновники ему отказали (в предоставлении земельного участка), у него бы не получилось забрать эту землю. То есть один бы он эту землю не украл». По его мнению, сейчас следствие будет заниматься организатором, а это, как он считает, бывший глава города Владимир Быков, при котором отчуждалась земля парка Победы (ныне председатель законодательного собрания Кировской области). Денис Ерохин не исключает, что будут привлечены и чиновники из числа свидетелей, дававших показания по делу Леонида Яфаркина. «Дело на этом не закончится, и быстрые темпы рассмотрения судом - тому одно из подтверждений. Я думаю, что сама формулировка обвинения — это первый шаг, чтобы подобраться к Быкову», – предположил депутат.

Напомним, 1 октября фракция «Справедливая Россия» в заксобрании Кировской области направила петицию губернатору Игорю Васильеву об отставке спикера Владимира Быкова. Поводом для обращения главе региона стало уголовное дело Леонида Яфаркина. Во время его рассмотрения фигуранты и свидетели дали показания на Владимира Быкова в бытность его мэром Кирова с 2006 по 2017 год.

Ирина Александрова, Киров