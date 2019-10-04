Чаще всего услугами альтернативного кредитования пользуются клиенты Мегафона

Аналитики международной финтех-группы TWINO провели исследование среди всех зарегистрированных пользователей компании и выяснили, услугами каких операторов сотовой связи пользуются клиенты сервисов альтернативного кредитования. Оказалось, что самым популярным мобильным оператором среди онлайн-заемщиков является компания Мегафон.

По результатам исследования стало известно, что абсолютным лидером стал оператор Мегафон, услугами которого пользуются 41,2% заемщиков. Он вышел вперед с большим отрывом — доля клиентов второго по популярности поставщика связи МТС составила 26,3%.

Также в число лидеров вошла компания Билайн — 19,6% клиентов пользуются услугами данного оператора. Крупная доля заемщиков оплачивают тарифы от поставщика Tele2 — это 8,3% среди тех, кто занимал в интернете.

Реже всего клиенты сервисов онлайн-кредитования пользуются услугами операторов Yota и Тинькофф Мобайл. Их связью пользуются 3% и 1% соответственно. Клиентами других операторов является 0,6% интернет-заемщиков.

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