Red Dead Redemption 2 выйдет на компьютерах 5 ноября

Видеоигра Red Dead Redemption 2 американского разработчика Rockstar Games появится на персональных компьютерах 5 ноября 2019 года. Игра вышла в октябре прошлого года только на консолях PS4 и Xbox One.

В сообщении компании сказано, что издание на PC будет отличается улучшенной графикой и включает в себя новые миссии, оружие и другие материалы. Также будет бесплатно доступна многопользовательская составляющая игры Red Dead Online со всеми обновлениями, уже выпущенными для консолей (для игры на консолях необходимо приобретать отдельную подписку PlayStation Plus или Xbox Live).

Игра будет доступна в онлайн-магазине компании Rockstar Games Launcher, а также в Epic Games Store, Humble Store и GameStop. Также игра появится на старте стримингового сервиса Google Stadia. В сервисе цифровой дистрибуции Steam игра выйдет в декабре этого года.

Предзаказ на игру откроется 9 октября. Для тех, кто закажет игру до 22 октября в Rockstar Games Launcher, предусмотрены бонусы в виде двух бесплатных игр из каталога компании (Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition). Также они получат бесплатное обновление до Premium Edition, скидку $20 на Special Edition и Ultimate Edition и внутриигровой контент.

Ранее неоднократно ходили слухи о возможном выходе игры на персональных компьютерах. Первая часть серии Red Dead Redemption вышла в мае 2010 года на PS3 и Xbox 360, но на компьютерах так и не появилась.

Евгений Федуненко