Женщины подарили миру немало популярных изобретений, включая посудомоечную машину, игру «Монополия», одноразовые подгузники, бумажные пакеты и автомобильные стеклоочистители, однако большую часть заявок на патенты в мире по-прежнему подают мужчины. Согласно исследованию Офиса интеллектуальной собственности Великобритании, примерно каждый восьмой изобретатель в мире — женщина (12,7%, по данным на 2017 год). При этом заявок на патенты, поданных исключительно от женщин, в мире насчитали только 6,3%, из которых 0,3% — групповые заявки женщин. Четверть заявок была подана от коллективов при участии как женщин, так и мужчин.

Впрочем, в 1998 году доля женщин среди изобретателей была в два раза ниже — 6,8%, а сто лет назад немногим превышала 3%. Специалисты подсчитали, что если рост продолжится такими же темпами, то изобретательский гендерный паритет наступит только к 2070 году.

Среди стран из топ-10 по количеству поданных патентов за последние 20 лет выше всего доля женщин у России (18%), меньше всего — у Японии и Южной Кореи (по 6%). В США и Великобритании — 9–10%. Впрочем, в общем списке из 192 стран Россия занимает только 49-е место, а в первой пятерке фигурируют четыре африканские страны (Того, Уганда, Либерия, Руанда) и Латвия, в которых доля изобретательниц составляет от 37% до 57%.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».