Планы на случай зомби-апокалипсиса и кто в США страдает инсектофобией Любопытные сообщения и исследования 30 сентября—4 октября

Стрелять или прятаться?

В ХХI веке представление о зомби-апокалипсисе стало универсальной моделью для множества жанров и направлений поп-культуры. Согласно свежему исследованию YouGov, проведенному среди респондентов из США, только 14% американцев имеют теоретический план спасения на случай подобного коллапса цивилизации. Для сравнения, аналогичный опрос жителей Великобритании, проведенный в 2017 году, показал, что план есть у 11% британцев. Как будут выживать жители двух стран в случае нашествия ходячих мертвецов — в материале “Ъ”.

Не мясом единым

В то время как мода на более осознанную жизнь в гармонии с природой набирает обороты, в мире растет число людей, отказывающихся от потребления мяса в пищу. Как показало последнее глобальное исследование, проведенное компанией Euromonitor, вегетарианство и веганство вошли в число крупных мировых трендов в сфере потребления. Число сторонников подобных диет растет не только в богатых промышленно развитых странах, но и в развивающихся странах. Кто стал лидером по распространению тренда — в материале “Ъ”.

Фантастические твари и кто их боится

Американские мужчины в большей степени, чем женщины, подвержены инсектофобии (32% против 22%) — страху перед различными видами насекомых. К такому выводу пришло агентство OnePoll, проведя опрос среди 2 тыс. респондентов. Люди всегда боятся неизвестного, поэтому основной причиной страха, согласно мнению исследователей, может быть то, что о москитах, тараканах и мухах мало что известно респондентам (64%). Кто в США страдает инсектофобией — в материале “Ъ”.

Патентное неравенство

Женщины подарили миру немало популярных изобретений, включая посудомоечную машину, игру «Монополия», одноразовые подгузники, бумажные пакеты и автомобильные стеклоочистители, однако большую часть заявок на патенты в мире по-прежнему подают мужчины. Согласно исследованию Офиса интеллектуальной собственности Великобритании, примерно каждый восьмой изобретатель в мире — женщина (12,7%, по данным на 2017 год). Где больше всего женщин-изобретателей — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Марина Колоколова, Ольга Шкуренко