ВЦИОМ: уровень одобрения работы Путина составляет 65,4%

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 23 по 29 сентября составил 65,4%, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественном мнения (ВЦИОМ). Доверяют главе государства 71,4% опрошенных (не доверяют — 24,5%). По результатам прошлого исследования, рейтинг одобрения работы президента составил 65%, а доверия — 72,5%.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 38,5% россиян, правительства — 42,4%. Доверяют господину Медведеву 38,7%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 37,8%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову —28,6%.

Согласно опросу, партию «Единая Россия» поддерживают 32,5%, КПРФ — 15,3%, ЛДПР — 13%, «Справедливую Россию» — 5,9%.

Ранее РБК сообщил о том, что ВЦИОМ решил публиковать рейтинги доверия россиян к политикам не еженедельно, а раз в месяц. В пресс-службе причину этого решения не уточнили и сообщили, что график публикации рейтинга с закрытым опросом не изменится.

Напомним, ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам в мае этого года, после того как результаты опроса вызвали вопросы в Кремле. Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину упал до исторического минимума — 30,5%. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?» и далее следует список пяти российских политиков.

Подробнее о падении рейтинга читайте в публикации “Ъ FM” «Снижение доходов привело россиян к разочарованию».