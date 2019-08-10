ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа. Издание обратило внимание, что традиционные пятничные данные открытого вопроса о доверии россиян к политикам (рейтинг «спонтанного доверия») 9 августа не был опубликован. В пресс-службе не пояснили причины решения центра, отметив, что график публикации рейтинга с закрытым опросом не изменится.

Напомним, ВЦИОМ изменил методику опроса о доверии россиян к политикам в мае этого года, после того как результаты опроса вызвали вопросы в Кремле. Ранее респондентам в течение 13 лет предлагалось ответить на открытый вопрос: «Кому из политиков вы доверяете?» По такой методике рейтинг доверия Владимиру Путину упал до исторического минимума — 30,5%. На сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам». Теперь респондентам предлагается ответить на закрытый вопрос: «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете …?» и далее следует список пяти российских политиков: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Согласно последним данным открытого опроса от 28 июля рейтинг Владимира Путина составил 30,4%. По результатам закрытого опроса от 4 августа рейтинг президента составил 70,1%.

Подробнее о падении рейтинга читайте в публикации “Ъ FM” «Снижение доходов привело россиян к разочарованию».