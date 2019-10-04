Вброс и предложение

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело о нарушениях законодательства при выборах в земское собрание Пермского муниципального района. В частности, речь идет о вбросах бюллетеней при организации досрочного голосования в ряде поселений округа №2. Победителем там стал сотрудник администрации района Николай Коцофан, который в среду был избран председателем земского собрания. В местной избирательной комиссии говорят, что не знают о расследовании. При этом господин Коцофан может сохранить пост даже в случае отмены итогов досрочного голосования.



В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц о фальсификации результатов выборов в округе №2 в Пермском районе. По данным “Ъ-Прикамье”, уголовное дело по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю. Напомним, 8 сентября в Пермском районе прошли выборы в земское собрание муниципалитета. По округу №2 победил Николай Коцофан, который считается членом команды главы муниципалитета Александра Кузнецова. Как говорят источники, расследование касается нарушений при досрочном голосовании на территории Юго-Камского сельского поселения.

По их данным, голосование производилось с использованием выносной урны, в нее мог быть произведен вброс около двухсот бюллетеней. При этом подписи избирателей, который формально участвовали в голосовании, были подделаны.

В минувшую среду господин Николай Коцофан был избран депутатом земсобрания Пермского района по округу №2 и единогласно избран председателем представительного органа. Однако господин Коцофан вступит в должность только после завершения конкурса на пост главы района — 26 декабря. До этого момента исполнять обязанности главы района и председателя земского собрания будет Александр Кузнецов.

Одномандатный округ №2 образован в границах Юго-Камского сельского поселения и включает в себя 22 населенных пункта. Два из них — село Сташково и деревня Усть-Пизя относятся к удаленным и труднодоступным, поэтому голосование там было организовано досрочно. В этих населенных пунктах насчитывается 160 избирателей. Явка на досрочное голосование составила 88,4%. Всего в округе проживают 7095 человек.

При этом, согласно нормам действующего федерального законодательства, Николай Коцофан сохранит мандат депутата земского собрания Пермского района даже в случае отмены результатов досрочного голосования, так как за кандидата-самовыдвиженца на выборах в земсобрание проголосовал 1061 человек.

Из них на участке, на котором правоохранительные органы обнаружили нарушения, по результатам досрочного и основного голосования кандидата поддержали 206 человек. Таким образом, результат господина Коцофана за вычетом голосов, которые могли быть сфальсифицированы, все равно будет выше, чем у его ближайшего конкурента — кандидата от ЛДПР Алексея Асташина. Господина Асташина поддержали 235 человек.

Председатель территориальной избирательной комиссии Пермского района Андрей Толстиков заявил “Ъ-Прикамье”, что не знает о возбуждении уголовного дела. «Но если факты фальсификации подтвердятся, то будем содействовать следствию»,— добавил господин Толстиков.

Собеседник “Ъ-Прикамье”, знакомый с ситуацией, отмечает, что, несмотря на выстроенную жесткую вертикаль избирательных комиссий в крае, часть участковых комиссий на территории Пермского района «являются проблемными».

«Члены комиссий сталкиваются с давлением со стороны руководства района, часто действуют в их интересах и, единственные в Прикамье, фактически неподконтрольны ни территориальной, ни краевой комиссии»,— поделился собеседник.

Стоит отметить, что судебная практика применения ст. 142.1 УК РФ весьма небогата. По данным портала «Судебные и нормативные акты РФ», с 2003 года по этой статье было вынесено менее 40 приговоров. При этом событий преступлений еще меньше, так как в ряде случаев они совершались несколькими лицами. Затем дела рассматривались в особом порядке отдельно в отношении каждого фигуранта. Часто осужденные привлекались еще и по ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов). Практически во всех приговорах осужденные — члены участковых и территориальных избирательных комиссий. Основной вид наказания, который применяли суды в обоих случаях, штрафы от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. В ряде случаев подсудимые освобождались от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. По этой статье, согласно информации того же портала, с 2003 года вынесено менее 20 приговоров.

Дмитрий Астахов, Константин Кадочников