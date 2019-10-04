«Башинформсвязь» купила в интересах «Ростелекома» компанию в Карелии

ПАО «Башинформсвязь» (входит в «Ростелеком») купила в интересах «Ростелекома» 100% уставного капитала ООО «Связьсервис» (Петрозаводск, Карелия), сообщается в материалах предприятия. Сумма сделки не раскрывается. Уставный капитал общества составляет 8,77 млн руб. Сделка была закрыта 3 октября.

«Связьсервис» — один из первых в Карелии интернет-провайдеров, мультисервисный оператор связи, предоставляющий услуги интернета, развивает компьютерную сеть «Сампо.ру». По данным официального сайта компании, ее услугами пользуются 100 тыс. абонентов. До сделки с «Башинформсвязью» около 90% уставного капитала телеком-оператора принадлежало Виктору Шеремету.

Ирина Самойлова