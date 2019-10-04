Патрушев рассказал о предотвращении терактов в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже

Силовые ведомства России в 2019 году предотвратили четыре теракта на территории Центрального федерального округа (ЦФО) — в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности»,— заявил господин Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Туле (цитата по «Интерфаксу»).

Также секретарь Совбеза отметил, что число преступлений, совершенных в ЦФО мигрантами, остается высоким. «Особенно беспокоит рост их вовлеченности в террористическую деятельность. На этом фоне особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций»,— сказал он.

Господин Патрушев сообщил, что в 2018 году в ЦФО было ликвидировано 15 каналов незаконной миграции, возбуждено 186 уголовных дел коррупционной направленности, связанных с незаконной миграцией. Также в 2018–2019 годах в ЦФО было выявлено почти 29 тыс. преступлений, связанных с незаконной миграцией.