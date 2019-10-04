Андрею Носкову предложили срок

В Октябрьском районном суде Уфы сегодня прошли прения по уголовному делу известного городского застройщика, владельца группы ПСК-6, депутата горсовета Андрея Носкова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165). Потерпевшей по делу проходит администрация Уфы, которой застройщик, по версии обвинения, нанес ущерб в размере 117,8 млн руб. Гособвинение попросило приговорить подсудимого к девяти годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб. Защита — полностью оправдать.

Господину Носкову, напомним, инкриминируют незаконные действия принадлежавшей ему компании «Колорит». В 2010 году «Колорит» заключил с мэрией договор развития застроенной территории, ограниченной улицами 50 лет СССР, Комсомольской, Рязанской и проспектом Октября, по которому до 2013 года обязался расселить в квартале двухэтажные аварийные дома или выплатить компенсацию бюджету за расселение. Фактически квартал был расселен за счет бюджета, а застройщик, по версии обвинения, «путем обмана», без торгов и безвозмездно получил от администрации право аренды уже необременных участков в этом же квартале, где затем построил многоэтажные дома.

В сумму ущерба обвинение включило задолженность «Колорита» за право аренды полученных участков (более 51 млн руб.) и 66 млн руб. компенсации расходов бюджета за расселение ветхого жилья.

Государственный обвинитель Галия Каримова потребовала назначить обвиняемому приговор в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 1,06 млн руб. Семь лет прокурор попросила назначить за мошенничество, за причинение ущерба — еще четыре года. При этом обвинение сочло возможным снизить совокупный срок наказания с учетом того, что Андрей Носков положительно характеризуется по месту работы и жительства, ранее не судим, имеет хронические заболевания, не состоит на учете у нарколога.

Представитель мэрии поддержала позицию обвинения.

Адвокат предпринимателя, Альберт Салимов, просил полностью оправдать его подзащитного и выразил возмущение тем, что прокуратура не обеспечила «хоть минимальную законность предъявленному обвинению», не разобралась в квалификации содеянного. По обвинению в мошенничестве, сообщил защитник, «отсутствует не только состав, но и событие преступления». По второму эпизоду, отметил он, было разбирательство в арбитражном суде, подтвердившее отсутствие у компании «Колорит» долгов перед администрацией в части компенсации расходов на расселение.

Сам Андрей Носков в последнем слове признался, что удивлен позиции гособвинителя и даже «немножко шокирован». «Бог упаси, я не говорю, что тут некоторым образом подрываются устои государственности, но, наверное, поэтому у нас в Российской Федерации есть много разных подобных случаев»,— отметил он, добавив, что считает себя «жертвой тех обстоятельств», которые «возникли в определенный период», «когда пошла волна возбуждения уголовных дел» на чиновников мэрии Уфы. Подсудимый отметил, что его трудовой стаж более 41 года, более 15 лет он является депутатом горсовета, и за это время оказал благотворительную помощь на 170 млн руб. В основанной им девелоперской группе ПСК-6, добавил господин Носков, работают более 2,5 тыс. человек, получают «достойную, белую заработную плату». Группа с 2007 года построила более 360 тыс. кв. м жилья, «нет ни одного обманутого дольщика», подчеркнул он.

Суд удалился на вынесение приговора, который ожидается 7 октября.

Майя Иванова