Крутой малый

Ярко вспоминается давний случай. Заброшенная лестница на откосе, невысокая, и углы искрошились, очень подходящая поэтому для нашего лихого трюка. Фотограф нацелил камеру, и я одним приемом заехал по остаткам ступеней на самый верх. Та-дам! Вот каким удаленьким был Suzuki Jimny. А нынче воплощен заново и стал еще интереснее.

Александр Катаев

Новый Suzuki Jimny остался уникальным созданием, и другого подобного на российском авторынке нет. За игрушечной внешностью серьезное классическое содержание: рама, подвеска с мостами и большими ходами, жестко подключаемый полный привод, понижающая. Мотор, как ранее, только бензиновый, зато теперь он большего объема: полуторалитровый с прибавкой в двадцать сил и двадцать ньютон-метров. В общем, достойный комплект вооружения. К тому же клиренс увеличен до двухсот десяти миллиметров. На презентации в калмыцких степях легкий карликовый вездеходик показывал цирковые фокусы проходимости: запросто одолевал по диагонали глубокие овраги, рьяно штурмовал крутые насыпи, местами побеждал и вовсе что-то непроезжее на вид.

Не игрушка! И внешность, по идее авторов, тоже всерьез – старательное повторение пройденного, стиль ретро. Во многих элементах дизайна тут мотивы давних угловатых машинок первого поколения LJ и второго SJ/Samurai. То есть новый Jimny еще и любопытное историческое пособие. Можно изучить родословную, и выяснится, что фирменному японскому искусству внедорожной миниатюры недавно исполнилось пятьдесят лет. И вот уже новинку рассматриваешь как объект современной культуры. До чего дошел прогресс? Спустя полвека уровень мини-формата Suzuki изменился категорически. По сравнению с бесхитростным первенцем LJ нынешний автомобиль – богатенький, имиджевый, построен с подкупающе скрупулезным вниманием к мелочам. Одним словом – солидный!

Другое дело

На степном привале журналистам предложили калмыцкий чай – вкусную разновидность зеленого с добавлением молока, соли, пряностей и сливочного масла. Полагается пить с местными аппетитными пирожками борцоками и с чувством, с расстановкой. А я залпом. Потому что увидел, как подкатывает джипчик-техничка, Jimny предыдущего поколения. Надо обязательно порулить и на нем для полноты впечатлений. Хотя откровений не будет, хороший знакомый, помню его еще дебютантом в далеком девяносто восьмом году. Как летит время. И каким старомодным выглядит салон…

Отличия нового салона сводятся к одному ключевому: здесь почти все совсем другое. А унаследованное легко пересчитать по пальцам одной руки. Примерно повторяется внутренний объем, хотя заявлены некие прибавления по ширине и высоте. Сохранился неизменным пультик регулировки зеркал, а они по-прежнему очень крупные и удобные. Коробки тоже какие были: пятиступенчатая механическая и четырехступенчатая автоматическая. Однако прорезь у селектора автомата лишилась изгибов и стала прямой, что хуже – постоянно промахиваешься мимо нужной позиции. Пожалуй, единственный важный минус обстановки.

Новый руль вращается заметно легче, трясется меньше, а колонку сделали регулируемой, она меняет высоту. Консоль увенчана семидюймовым сенсорным экраном, а медиасистема предлагает навигацию и поддержку смартфонов. Раньше подогревы кресел из экономии включались одновременно единственной кнопкой, сейчас – обычными двумя порознь. А три кнопки для управления приводом и понижающей заменены на рычаг – если быть точнее, его вернули, что усилило ощущение проверенной конструкции. На ту же тему старого и доброго удачные ретроприборы, они стилизованы под прикрученную винтами комбинацию первого поколения LJ. Напротив пассажира появился толстенький поручень, как у второго SJ, удобно держаться на бездорожье. Однако программа оф-роуда после чаепития закончилась, начался участок шоссе.

Против ветра

«Студент Иванов, как работает трансформатор?» – «У-уууу!» Именно так можно описать и перегон Jimny по трассе от Астрахани до Элисты. Длинный участок, обязательный в программе презентации, оказался для новинки труднее внедорожных.

Сначала, как в песне, «вроде все ничего». С более мощным мотором Jimny вполне уверенно набирает ход. Заметьте, под нагрузкой, перемещая троих взрослых и дорожные сумки. На средних оборотах в салоне неожиданно тихо, сказывается доработка изоляции. Но когда скорость под сотню и больше, стрелка тахометра поднимается выше трех тысяч и кузов переполняется гудением, да с подвываниями при перескоках автомата вниз. Обтекаемость никакая – киоск же на колесах, поэтому шумит и ветер. У-уууу! А прыгучесть с раскачкой, которые казались забавными, начинают утомлять. И не упрыгать бы с полосы.

Едешь-гудишь час, два. «Вроде все ничего, только слишком прям и рассчитан путь». Радуешься, что комплектация максимальная, есть новоявленный круиз-контроль. С ним расход топлива отображается постоянной и приемлемой для таких условий девяткой. Наконец, сворачиваю с шоссе – ровно там, где неожиданно решил. Jimny невозмутимо переваливает через кювет, отдыхаем. Не продолжить ли по степи вместо трассы?

Переднюю ось можно подключать на скоростях до сотни: коротким движением рычага на себя. Правда, ездить с жестко сомкнутым приводом рекомендуется только при опасности скольжений и пробуксовок, иначе механизм изнашивается. А еще в полноприводном режиме автомобиль становится упрямее на поворотах. Фото: Suzuki

Достопримечательность

Элиста была восстановлена в середине прошлого века буквально из послевоенного пепла. Сегодня город интересен. Здесь, например, проходил чемпионат мира по шахматам, для чего построили специальный комплекс. А прежде всего Элиста – один из основных буддийских центров России. Можно колесить и любоваться крупнейшими монастырями-хурулами.

Jimny в городе опять почти всем хорош. Он энергичный, маневренный. Сидишь высоко, обзор нравится. С парковкой никаких проблем. Кстати, если зимой снегоуборщики вдруг объявят забастовку, внедорожничек легко поставить и в сугробе, а потом спокойно выехать.

А сколько внимания притягивает новенький! Любопытные подходят расспрашивать один за другим. «Видел такой на канале "Ютьюба", – радуется молодой хорошо одетый парень. – Говорили, что прет везде, а еще о качестве мейд-ин-джэпэн. Только не сказали, сколько будет стоить». От миллиона трехсот тысяч с механической коробкой, доплата за автомат – шестьдесят. Максимальную комплектацию оценили в полтора миллиона. Дорого. Но повторю то, с чего начал рассказ: крутой малый Suzuki Jimny – это уникальность.

Классики как современники

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