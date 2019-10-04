Завод им. Кулакова получил банкротный иск

ООО «Компания ДВК» подала банкротный иск к петербургскому АО «Завод имени А.А. Кулакова». Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел 2 октября. Сумма требований составляет 1,76 млн рублей.

Дата рассмотрения по иску пока не назначена.

Напомним, что завод производит радиоэлектронные информационные и информационно-управляющие комплексы морского, наземного и воздушного базирования, бортовые автоматизированные системы управления, радиолокационные системы, системы управления ракетной и бомбовой стрельбой. Входит в АО «Концерн «Гранит-Электрон».