В течение первых двадцати двух лет своего существования Land Rover выпускал только одну модель – брутальный автомобиль исключительно утилитарного назначения. Последние тридцать лет под этой маркой производятся и гораздо более изящные и комфортабельные модели. Но между тем они не уступают – или почти не уступают – тому самому внедорожнику по проходимости.

Валерий Чусов

Есть много вещей, которые постепенно адаптируются к вкусам и потребностям широких масс. Марка Land Rover, как и другие производители внедорожников, давно уже расширила свою аудиторию. Тридцать лет назад появилась более «гражданская» – в данном случае можно даже сказать «цивильная» – модель Discovery, в связи с чем единственный до этого Land Rover обрел имя Defender. Затем появился еще более компактный Freelander. В 2014 году его наследника назвали Discovery Sport. И вот в этом году настала пора модернизации.

К слову, такую же адаптацию можно заметить и в истории одного из символических для Британии напитков. Джин и тоник когда-то появились с сугубо утилитарными целями. Причем даже не в Англии. Первую составляющую, настой можжевельника, на Британские острова привез нидерландский принц Виллем Оранский, ставший королем Вильямом III. А вторую, воду с порошком хинина, англичане использовали в Индии для профилактики малярии. Что интересно, тогда джин добавляли к тонику для того, чтобы сгладить горечь хинина, а не тоник к джину, чтобы сделать алкоголь не таким крепким. Но с годами лечебное значение обеих составляющих стало менее значимым, чем иные последствия употребления смеси, и в результате и крепость джина стали снижать, и содержание хинина в тонике тоже… Но в итоге список вариаций и самих составляющих, и смесей на их основе стал сильно шире. С внедорожниками вообще и Land Rover в частности происходит то же самое.

DISCOVERY SPORT 2020-го модельного года внешне похож на своего предшественника, который был похож на Discovery. Но внутри автомобиль изменился куда серьезнее. Premium Transverse Architecture позволила увеличить внутреннее пространство, разместить аккумуляторы гибридов и повысить жесткость кузова на 13 процентов. Фото: Land Rover

Фото: Land Rover

Скромность – вежливость джентльмена

Disco Sport создан на той же платформе D8, на которой базируется новый Range Rover Evoque и Jaguar E-Pace. Конечно, хозяева компании постарались развести три схожие модели по рыночными нишам – как владельцы нескольких брендов джина стараются позиционировать их по-разному. У Discovery Sport есть особенность – семиместные варианты, как и у первого поколения. О чем непросто догадаться, глядя на автомобиль длиной всего 4,6 метра.

Новый Disco Sport хоть и похож внешне на предшественника, отличается от него конструктивно. Типично британский подход – «новая модель лучше предыдущей, но выглядит так же». Главной задачей была возможность установки гибридного привода: у «мягкого» гибрида под батарею и преобразователь отведено пространство под сиденьем водителя, а у подзаряжаемого для аккумулятора предусмотрено пространство под задним сиденьем. Для России, однако, это не актуально: нам предлагают только классический привод. Зато все версии – только с колесной формулой 4х4 и девятиступенчатым «автоматом». Ну, и еще нам достанутся преимущества пересмотренной архитектуры платформы – улучшенное использование внутреннего пространства. Общий объем для багажа в пятиместной версии – 897 литров, а при складывании второго ряда сидений он достигает 1794 литров.

Не терять – это как найти

«Мягкий» гибридный привод за счет подбора энергии, расходуемой при торможении, позволяет снизить расход топлива на величину до 10 процентов. Подзаряжаемых гибридов пока не продают, их отличия будут более существенными – батарея станет питать электромотор для привода задних колес. Эта схема уже используется в Range Rover Sport PHEV.

Но экономить можно и без электричества – в системе полного привода предусмотрено автоматическое отключение не только самих задних колес, но и карданного вала, чтобы все это не крутилось напрасно. Это снижает паразитические потери на 75 процентов. Поскольку подключение задних колес занимает всего лишь 0,3–0,4 секунды, водитель даже не замечает, что в основном он ездит на переднеприводной машине.

Фото: Land Rover

Внутри новизна даже более очевидна, чем снаружи. Центральный дисплей над консолью заметно расширился, да и сама консоль превратилась в многофункциональную панель – в зависимости от того, что мы собрались регулировать, изображение меняется, меняются и функции рукояток. При активации адаптивной системы повышения проходимости Terrain Response 2 правый регулятор температуры, например, превращается в верньер для выбора режима.

В наше время важной чертой автомобиля становятся вещи, не имеющие прямого отношения к движению – как джин с тоником мало кому нравится без льда, лимона и лайма. В новом Discovery Sport может быть до шести портов USB и впервые на этой модели появилась беспроводная зарядка.

Фото: Land Rover

Расслабиться и получать удовольствие

Возможность подзаряжать гаджеты – норма для нашей «цифровой эпохи», как и то, что сам автомобиль оснащен огромным количеством электроники. На Disco Sport 2 появились те системы, которые мы уже видели на некоторых моделях. Например, CleaSight Ground View – система показывает на центральном дисплее изображение «из-под капота», которое она генерирует на основе передаваемого с трех камер. Очень удобная штука на настоящем бездорожье. Правда, основная польза от нее в том, что водитель может хоть чем-то заняться, пока многочисленные электронные помощники делают всю работу за него. Именно они оперируют газом и тормозами, поддерживая выбранную водителем скорость на спуске и на подъеме, и все, что теперь зависит от водителя, – выбрать правильную траекторию, чтобы не съехать с колеи.

На дороге у водителя Disco Sport 2 тоже много помощников. Но тут мы уже обратим внимание на двигатель – хотя автомобили, представленные на тест-драйве в окрестностях Барселоны, все были оснащены гибридным приводом, который несколько меняет характеристики. Может быть, благодаря ему 240-сильный дизельный автомобиль оказался гораздо живее и приемистее, чем 250-сильный бензиновый? Причем разница в динамике – 9,2 и 7,7 секунды на разгон до 100 км/ч сопровождается еще и преимуществом дизеля в экономичности – 7,1 литра на 100 километров и 9,3! Похоже, дизельгейт – это чей-то недобрый умысел.

В отличие от джина и тоника, утративших сегодня свое лекарственное значение, Land Rover в ходе эволюции лишь приобретал новые достоинства, не теряя исходных.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ с раздельной регулировкой для водителя и пассажира – часть стандартной комплектации всех версий. Пассажиры второго и третьего рядов могут настроить температуру и интенсивность подачи воздуха, для них она может отличаться от установленной впереди. Как опция доступна система ионизации.





TERRAIN RESPONSE 2 входит в стандартную комплектацию всех версий Disco Sport. Достаточно выбрать один из четырех режимов, и автомобиль сам будет оптимизировать и тягу, и ее распределение по колесам. А можно просто включить режим Auto, и даже выбирать ничего не придется.





ШЕСТЬ РАЗЪЕМОВ USB, плюс три розетки на 12 вольт, плюс беспроводная зарядка – кстати, впервые на автомобилях Jaguar и Land Rover. Проблем с гаджетами в этой машине быть не должно! И есть куда их сложить – центральный бокс объемом 7,3 литра, а общий объем мест для хранения – 48 литров.





КОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ не только обеспечивает отличную устойчивость и управляемость, но еще и весит в два раза меньше традиционной, и при этом стала компактнее, что позволило увеличить объем багажника.





ClearSight Ground View генерирует изображение «из-под капота» на основе кадров со специальной камеры впереди и еще двух под зеркалами заднего вида. Картинка охватывает зону шириной не менее 8,53 метра и 15 метров перед машиной. Система работает на скорости до 30 км/ч.



