СМИ: Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса

Apple Inc. поставила в известность своих поставщиков об увеличении на 10% выпуска iPhone 11 ввиду более высокого, чем ожидалось, спроса. Как сообщили источники издания Nikkei Asia Review, будет выпущено дополнительно 8 млн смартфонов новых моделей.

В Apple комментировать информацию отказались.

Три новые модели iPhone 11 — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — были представлены 11 сентября. Тогда впервые в истории компании, первоначальная цена новых iPhone ($699) была ниже цены предыдущей модели (iPhone XR — $749). В компании считают, что снижение цен стимулирует покупателей быстрее обновлять свои смартфоны и другие устройства.

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Модель iPhone 11 поддерживает iOS 13 и оснащена двойной широкоугольной камерой и процессором A13 Bionic, функцией eSIM с поддержкой двух SIM-карт. Она представлена в шести цветах с памятью 64, 128 и 256 ГБ.

Подробнее о новых моделях читайте в материале “Ъ” «iPhone 11 подождет покупателей».