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Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Особняк Олега Флеганова выставили на продажу

За элитное здание в центре Екатеринбурга просят 600 млн рублей

На набережной Исети со стороны Горького на продажу выставлили один из элитных трехэтажных особняков. Он является частью девелоперского проекта, который реализовывал бизнесмен Олег Флеганов. Проект состоит из трех рядом стоящих зданий, которые позиционируются как «избранные особняки на набережной» в качестве резиденции для компании. Особняки построены в неоклассическом стиле с собственным ландшафтным парком, каждый из них назван в честь известных екатеринбургских купцов 19 века: «Казанцев», «Рязанов» и «баландин».

Сейчас в продаже находится особняк «Рязанов». Его общая площадь около 5 тыс. кв. метров, из них 2 тыс. кв. метров приходится на подземный паркинг. Стоимость особняка — 600 млн рублей.

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