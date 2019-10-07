07 октября, понедельник
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Моченые яблоки

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Яблоки 10 кг
  • Сахар 400 г
  • Ржаная мука 200 г
  • Соль 3 ст. л.
  • Бадьян 10 звездочек
  • Гвоздика 10 шт.
  • Брусника или клюква 200 г
  • Смородинный лист
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