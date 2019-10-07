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Главные анонсы 7 октября
06/10
Умер вице-спикер Совета федерации Евгений Бушмин
06/10
«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
01:01
Посол РФ призвал США и Россию «серьезно» взяться за обсуждение ситуации по размещению РСМД
00:30
Партия премьера Португалии лидирует на парламентских выборах
06/10
В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 40 рейсов
06/10
Россияне завоевали 6 медалей на чемпионате мира по легкой атлетике
06/10
Эрдоган обсудил с Трампом создание зоны безопасности в Сирии
06/10
В Тунисе завершился первый тур парламентских выборов
06/10
Трамп обвинил Байдена в коррупции и сотрудничестве с Китаем
06/10
Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе
06/10
ФБР отказалось комментировать задержание Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка
06/10
Саудовская Аравия работает над исключением Судана из американского списка стран-спонсоров терроризма
06/10
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06/10
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Моченые яблоки
Журнал "Огонёк"
№39
от
07.10.2019
, стр. 43
Яблоки 10 кг
Сахар 400 г
Ржаная мука 200 г
Соль 3 ст. л.
Бадьян 10 звездочек
Гвоздика 10 шт.
Брусника или клюква 200 г
Смородинный лист
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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